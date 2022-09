El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó hoy que "es repugnante quien trata de hacer un uso político con lo que ocurrió", al referirse al ataque a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Al encabezar la inauguración del Jardín de Infantes 911 en el partido de Colón, el gobernador dijo que no hay "forma mas potente para transformarle la vida y el futuro de los habitantes que hacer una nueva escuela, una nueva universidad, una institución educativa".

Kicillof señaló en el municipio que, al asumir la gestión, eso era "tierra arrasada y hoy es un jardín donde se van a formar cientos de pibes".

"Cambia el presente y futuro el poder ir o no a la escuela", enfatizó.

Por otro lado, se refirió al ataque que sufrió la Vicepresidenta el jueves pasado y dijo que algunos "quieren minimizar o echarle la culpa a otros" y que "dicen que son inventos".

"Estamos ante una conmoción tan grande y enorme que nadie puede hacerse el distraído, no importa las antipatías que se tengan, con lo que ocurrió en la Argentina se traspasó una frontera, un limite que nos tiene que hacer reflexionar a todos", dijo y agregó: "Es repugnante quien trata de hacer un uso político con lo que ocurrió".

En esa línea, señaló que "a aquel que no tiene la posibilidad de reflexionar y hacer una autocritica, desde el Gobierno de la provincia decimos no a la violencia física, a la verbal, no al odio, al odio hay que erradicarlo de los discursos políticos, negar o echar al otro no es por donde tenemos que transitar".

Previamente, el director General de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, había señalado que "nuestra agenda estos días es, hoy, inaugurar un jardín, mañana inaugurar otro jardín, pasado otro jardín en Magdalena, y luego en Avellaneda otros dos jardines más, y es así, es la agenda pública".

MIRÁ TAMBIÉN Suspenden declaración del libertario platense detenido a la espera de un informe médico forense

"Está a la vista en esta época de altísima tecnología, están georeferenciados, están con nombre, dirección, número. No es decir cuánto me importa la educación, es tomar decisiones concretas respecto del presupuesto".

También comentó que "se debería abajo de las escuelas poner carteles" en los que se indique: "Este es un territorio de no barbarie, de paz, de democracia".

"El único camino es la paz y la democracia es el es el objetivo de esta inauguración y de este jardín", agregó.

Por su lado, el jefe de asesores del gobierno bonaerense, Carlos Bianco, dijo que "hay que trabajar en dar soluciones estructurales" y que el gobernador cuando se lanzó el programa 6x6 pidió un apartado que tenga que ver con la educación superior en la provincia.

"Hoy firmamos un convenio para construir un polo universitario en Colón con ayuda de la provincia, para que el año próximo puedan ya dictar carrera", dijo tras afirmar que ya lo hicieron con otros distritos.

Agregó que el programa Puentes -que acerca la universidad a los habitantes de la provincia con las 25 universidades para generar arraigo y oportunidades-, se está extendiendo en muchos municipios y que "es una política clave" para garantizar que en todos los niveles haya una oferta de calidad. (Télam)