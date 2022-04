El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aseguró hoy que otorgar escrituras sociales "da seguridad jurídica" y consideró que "el Estado está para igualar, para cumplir derechos, para reconocerle una necesidad a aquel que la tiene y cumplirla".

El mandatario formuló esas declaraciones al encabezar un acto de entrega de 702 escrituras en el marco del programa "Mi escritura, mi casa" en Arrecifes junto al intendente, Javier Olaeta y los ministros de Justicia, Julio Alak, y de Seguridad, Sergio Berni.

"Cuando asumimos, observamos que había cientos de miles de bonaerenses que habían accedido a la vivienda propia con mucho esfuerzo, pero no tenían el título de propiedad que lo acreditaba. Faltaban cinco para el peso. Sin eso, la venta de la casa se vuelve difícil, pero con el título se puede conseguir crédito y dejar como legado o herencia a los hijos o amigos", remarcó durante el acto el mandatario bonaerense.

En tanto, sostuvo que la entrega de escrituras "da seguridad jurídica, algo que debe aplicar para la gente y no sólo para los ricos y poderosos" y apuntó que a su administración le interesa "que las cosas que se ganaron con sudor y trabajo, y no con timba, estén en regla".

"Hoy hay quienes no quieren Estado y dicen 'yo me arreglo solo'. La escritura de la casa es un trámite engorroso, que requiere plata, viajar para hacer papeles. Algunos no tienen el tiempo, los recursos o la movilidad. Si no está el Estado para completar este trámite, ¿quién lo va a salvar? ¿La ley de la jungla, en la que el que tiene todo se queda con todo y el que tiene poco, se queda sin nada?", continuó Kicillof.

En ese marco, planteó que el Estado está para igualar, para cumplir derechos, para reconocerle una necesidad a aquel que la tiene y cumplirla" e insistió: "cuando hay una necesidad, hay un derecho y ahí tiene que estar el Estado".

Finalmente, remarcó la necesidad de que hoy la dirigencia esté unida "y trabajando por las y los bonaerenses".

A su turno, Alak manifestó que Kicillof decidió "dinamizar la escrituración para solucionar los problemas de los bonaerenses y ello está dando resultados", contó que en seis municipios de la Segunda sección electoral se entregaron hoy 1.650, lo cual "garantiza un derecho y soluciona un problema a la hora de ceder esa propiedad a nuestros hijos".

"Esto es consolidar la seguridad jurídica de los bonaerenses", agregó el ministro.

En tanto, el jefe comunal señaló que "hay gente que esperó más de 20 años para tener su escritura" y celebró que "hoy puedan acceder a ella gracias al trabajo conjunto con la Provincia". (Télam)