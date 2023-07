El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, consideró hoy que cuando los dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC) gobernaron "fracasaron" porque "son una manga de inútiles" que "aplicaron el manual de la derecha: cerrar, ajustar e hicieron un desastre".

El mandatario bonaerense, que se postula para la reelección, formuló esas declaraciones tras encabezar en el Astillero Río Santiago (ARS) la botadura de una compuerta para el Arsenal Naval Puerto Belgrano junto al jefe de Gabinete y precandidato a Vicepresidente de Unión por la Patria, Agustín Rossi, y al ministro de Defensa, Jorge Taiana.

"Cuando gobernaron hace poquito, fracasaron porque son una manga de inútiles. Quisieron aplicar el manualcito de la derecha: cerrar, ajustar, privatizar e hicieron un desastre. Hemos visto ineficacia y torpeza", indicó Kicillof.

En ese marco, sostuvo que "la derecha se llena la boca diciendo que hay que darle educación a la gente, pero cerraron 37 escuelas rurales porque no les daban los números".

"No hicieron caminos rurales, ni parques industriales, no dieron trabajo, no conectaron las escuelas con Internet. Nada hicieron. (La exgobernadora bonaerense María Eugenia) Vidal hizo 65 escuelas y cerró 37. Números espantosos. Nosotros con dos años de pandemia, ya hicimos 166".

Sobre el astillero, el gobernador recordó que fue "objeto de ataques y fue defendido por los trabajadores" y consideró que "quienes quisieron cerrarlo deberían tomar nota que las dos lanchas y esta compuerta que se botaron serán una fuente de divisas y de trabajo".

En esa línea, advirtió que si la administración de Vidal hubiera cerrado el Astillero "nos hubiéramos quedado sin barcos y sin esta potencialidad" y analizó que desde la oposición se decía "que el Astillero no iba a funcionar, decían que era gente que no quería trabajar y acá ven los resultados. Lo hemos hecho".

Finalmente, subrayó que en las próximas elecciones se ponen en juego "dos modelos de país", rechazó la propuesta del precandidato a gobernador de Patricia Bullrich, Néstor Grindetti, quien ayer propuso cerrar el Astillero y dijo que "lo enoja cuando dicen esas cosas a boca del jarro".

"Yo creo que no saben, no tienen idea de qué están hablando. Son como banderas políticas, slogans que le sugiere algún consultor. 'Tirá que vas a cerrar el Astillero o que vas a privatizar una empresa', debe proponerles", lamentó el gobernador y añadió que "lo hacen con liviandad, con ignorancia".

(Télam)