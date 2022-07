El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó hoy que "el peronismo trabaja para que las generaciones siguientes estén mejor" y aseguró que su administración busca "todos los días mejorarle la vida a los bonaerenses".

El mandatario formuló esas declaraciones en el municipio de San Andrés de Giles, junto al intendente Miguel Ángel Gesualdi y al ministro de Justicia, Julio Alak, donde entregaron 82 escrituras en un programa que, en total, llegará a las 100.000, según se informó desde el Ejecutivo provincial.

"El problema de las escrituras afecta a miles de bonaerenses que hace 30 o 60 años que las esperan", dijo el gobernador y manifestó que "quien tiene la vivienda, pero no los papeles, cuenta con una tenencia precaria".

Sostuvo que "en algunos casos, no se puede vender la casa por no tener los papeles en regla; y en otros sucede el problema de que cuando la vivienda tiene la escritura, sirve como garantía para un préstamo".

"Sin escritura hay un derecho incompleto. A la vez, está el problema de la herencia, no se puede hacer los trámites para legar entre generaciones las viviendas", manifestó Kicillof.

"No se conseguían las escrituras porque faltaban trámites, plata y viajes. Se necesitaba contratar un gestor o un escribano para tenerlas. Cuando Julio Alak me trajo este problema, me trajo la solución. Eso tiene que hacer un funcionario, encontrar una solución para un problema", señaló.

En ese marco, analizó que "el peronismo trabaja para que las generaciones siguiente estén mejor" y recalcó que su administración decidió "que la Escribanía de Gobierno se ocupe de motorizar este proceso de escrituración con los 135 municipios".

"Ahora, esta es una Escribanía de Gobierno, pero para la gente", opinó y puso de relieve que "las familias durante décadas estuvieron esperando una solución, que hoy es una realidad porque estamos entregando escrituras y pidiendo perdón por la demora".

"Acá venimos a garantizar derechos. No estamos en campaña electoral", prosiguió el mandatario y criticó al gobierno anterior de Cambiemos por discontinuar obras en colegios, "pese a que prometieron hacer 3000 jardines quitando el Fútbol Para Todos".

Sostuvo que "las obras no estuvieron" y relató que ayer inauguró la escuela número 85 de su gestión, lo que "es una cuestión de eficiencia y capacidad, pero también de prioridades".

Obras Públicas

"Ellos persiguieron sindicalistas, se pelearon con los maestros y bajaron la inversión en educación, cuando sin educación no hay futuro. A pesar de la pandemia y la guerra, tenemos la obligación de entregar escrituras, hacer obras en escuelas, mejorar la salud y la producción", expresó Kicillof y cerró: "Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra , todos los días mejorarle la vida a las y los bonaerenses porque el futuro es nuestro".

En tanto, Alak destacó "la decisión política" del gobernador "para resolver el problema de la falta de escrituras para las familias por 30 o 50 años" y analizó que así "se transforma angustia en alegría". (Télam)