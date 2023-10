El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, destacó en el municipio de 25 de Mayo que la megaobra de dragado y ensanchamiento del Río Salado "la hace el Estado o no la hace nadie", celebró que cuando los trabajos estén terminados se beneficiarán 8 millones de hectáreas del territorio bonaerense y dijo que "necesitamos que al campo le vaya bien".

"Odiar al Estado es pegarse un tiro en la pata porque el Estado transforma la realidad productiva de los países y si estas obras no las hace el Estado no las hace nadie", reflexionó el mandatario bonaerense al recorrer el cuarto tramo de esos trabajos en la localidad de Norberto De la Riestra, municipio de 25 de Mayo.

Kicillof estuvo acompañado por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; el intendente local, Hernán Ralinqueo; los ministras de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez, y de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; y el jefe de Asesores, Carlos Bianco.

Con una inversión de mil millones de dólares, la obra -que beneficia a 59 municipios de la provincia en una extensión de 170.000 kilómetros cuadrados- permitirá disminuir el riesgo de inundaciones y sequías, al tiempo en que se recuperarán hectáreas productivas.

Durante la recorrida, de la que participó Télam, Kicillof rememoró que en el gobierno de María Eugenia Vidal "las obras se pararon" y cuestionó ese hecho porque "en el discurso, ella estaba a favor del campo, del sector rural".

Es que la actual administración debió recuperar el financiamiento perdido, reactivó las obras y ya planifica la etapa final.

"La obra se empezó con Solá, se siguió con la gestión de Scioli, después durante el vidalismo se hicieron 36 kilómetros y ahora se retoma con 134 kilómetros más", señaló el gobernador.

Afirmó que "Vidal tenía un financiamiento internacional que, por no ejecutarlo, se perdió. Nos endeudaron en dólares, lo fugaron, pararon todo. El 86% de los fondos para infraestructura desperdiciaron y perdieron" y advirtió que "la derecha tiene desprecio por la producción y cuando toma deuda es para timba".

El Plan Maestro Cuenca del Río Salado fue planificado hace más de 20 años y es de vital importancia para apuntalar la producción de alimentos en el noroeste y el centro bonaerense, donde se produce cerca del 30% de los granos y la carne del país. El mandatario bonaerense evaluó: "Hemos hecho esta obra, que es un orgullo para la provincia, porque se necesita generar riqueza, recursos y dólares".

"Esta es una obra que afecta a 59 municipios, 60% de la superficie de la provincia tiene la Cuenca del Salado y afecta a 8 millones de hectáreas que van a ser más productivas y les va a dar a los productores muchísima más capacidad, valor a sus tierras, mayor producción", dijo.

Aclaró: "No es que no se van a inundar, pero el agua va a drenar mucho más rápido" y planteó que el Río Salado, en su recorrido completo hasta la Bahía de Samborombón tiene 700 kilómetros. "Esta es una intervención sobre 500 kilómetros", indicó y destacó que se trata de un río cuyo cauce tiene de 50 metros de ancho y que ahora "pasará a tener en todo su recorrido 200; lo que va permitir que en caso de agua no se inunde con facilidad".

También destacó que se encuentra casi finalizada la cuarta etapa y ya se licitó la quinta, apuntó que esos trabajos "llevarán dos años" y expresó que "voten a quien voten en el gobierno nacional vamos a intentar terminarla".

"Más allá de los prejuicios, más allá de lo que se diga del peronismo, la obra del Salado la hicieron gobiernos peronistas, es una obra para producción, para los privados. Es una obra faraónica y emblemática, que sólo la derecha la abandonó", subrayó el gobernador.

Más tarde, Kicillof mantuvo un encuentro con productores en el que aseveró que el suyo es el gobierno "de la producción y el trabajo", aseguró que ya construyó 4.500 kilómetros de caminos rurales y también escuelas rurales.

"Tenemos deuda de que se termine de regularizar el trabajo rural, un sector donde más negreo hay en materia de pago de impuestos y el respeto de las leyes laborales", admitió. Consideró que "el gobierno de esta provincia productiva necesita un gobierno nacional que de una mano, porque nuestra coparticipación es muy baja", añadió que "debe ser un gobierno que crea en la salud, en la educación y en la obra pública" y puntualizó: "falta que todo lo que hicimos rinda frutos".

Kicillof afirmó que si los 134 kilómetros de dragado no se mantienen correctamente, "en 20 años estarán tapados", por lo que enfatizó que es necesario "darle continuidad y mantenimiento a la política publica". Planteó que proyecta "hacer un comité de la Cuenca del Salado que funcione y de respuestas" y evaluó que se debe acordar con el sector privado para poder lograr el mantenimiento del dragado.

"Hoy es posible plantear una provincia productiva con otra perspectiva. Necesitamos que al campo le vaya a bien y necesitamos un Estado presente", concluyó.

Desde el Poder Ejecutivo se precisó que la provincia ya encara la próxima etapa: será de 71 kilómetros, entre la descarga de la Laguna El Carpincho y el Canal del Este, en los partidos de Chacabuco, Junín y Bragado. Prevé movimiento de suelo con la excavación de 20.000.000 m3. El resto de la obra contempló el Tramo 1, 61 kilómetros entre el puente Romero y el puente de la ruta nacional 205 (Roque Pérez) y en el Tramo 2, 33 kilómetros hasta el puente de la localidad de Ernestina (Veinticinco de Mayo). El Tramo 3, entre los puentes de la localidad de Elvira (Veinticinco de Mayo) y de Achupallas (Alberti), y el Tramo 4, 56 kilómetros que unen al puente de Achupallas con la localidad de Mechita (Bragado). (Télam)