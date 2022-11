El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dijo hoy que para dar "respuestas efectivas" a la sociedad, "no tenemos que discutir" la autonomía municipal, sino la "articulación entre los diferentes niveles de gobierno", al hablar en la inauguración de la Expo Congreso Ciudades para Vivir Bien, que fue encabezada por el presidente Alberto Fernández en el predio de Tecnópolis.

"El tema a debatir, a analizar, sobre el cual proponer y llevar adelante transformaciones tiene que ver con las atribuciones, con las jurisdicciones y obligaciones de cada uno de los niveles de Gobierno", afirmó el gobernador bonaerense y remarcó que "se discute a veces con el rimbombante título extremo, a mi parecer, de las autonomías municipales. Hay países donde hay regiones, provincias, o estados subnacionales que buscan autonomizarse".

En ese sentido, dijo que "algunos creen que la discusión de autonomía tiene que ver con una suerte de independencia, esos casos extremos que comprenden a una región o municipios como separables de su provincia o país" y "en el otro extremo la discusión sobre las dimensiones de la provincia de Buenos Aires".

Kicillof afirmó, así, que "tenemos que discutir, no la autonomía, sino lo contrario, la articulación entre los diferentes niveles de Gobierno, cómo damos respuestas más eficaces, efectivas y directas a las demandas de la sociedad".

"Tenemos que trabajar de manera conjunta. Es una discusión superadora la articulación de todas las funciones de Gobierno", señaló el gobernador y remarcó que "en la provincia de Buenos Aires defendemos la soberanía argentina y, como lo hace el Gobierno nacional, la integración global latinoamericana".

Asimismo, sostuvo que "tampoco hay que dejarse llevar por falsas discusiones. Hemos escuchado que hay quienes encuentran que la provincia es demasiado grande o diversa", y señaló que "están en una punta los que intentan permanentemente decir que la provincia es inviable y en otro lugar quienes dicen que hay que separarla y dividirla en varias provincias".

El gobernador recordó que la provincia de Buenos Aires "es la que menor presupuesto tiene por habitante de todo el país" y afirmó que "no es un enfrentamiento entre Nación y provincia entre provincias, es una cuestión de la discusión que se tiene que dar aquí, cuál es la forma de articulación y la mejor forma de utilizar esos recursos".

"Es imposible pensar que determinada jurisdicción tiene determinadas atribuciones o facultades y no tiene los presupuestos para llevarle adelante", expresó y manifestó que "la ciudad de Buenos Aires, sin intención de polemizar, es un distrito de una jerarquía bastante difusa", porque "por un lado es un municipio, o tiene pretensiones de provincia, tiene una cantidad de recursos que supera muchísimo la que tiene un municipio como La Matanza, con más superficie y población cercana, y esto ocurre".

Kicillof afirmó que "cuando no está bien explicado ni procesado políticamente, este tema de las atribuciones y el financiamiento, se arman grandes confusiones".

"Es fundamental discutir cuáles son las atribuciones y obligaciones, y las responsabilidades de cada nivel de gobierno, y discutir el presupuesto con el que cuentan, así como en política los discursos y el marketing sin que figuren líneas de presupuesto en niveles de inversión es pura propaganda", destacó.

En esa línea, remarcó que "es fundamental discutir cuáles son las funciones y atribuciones" y sostuvo que "más relevante, actual y urgente no puede ser el tema de discusión que llevarán adelante".

"La provincia de Buenos Aires no se podría gobernar ni un día, ni un minuto, ni una hora sin el trabajo de los intendentes. Ahí se resuelve el primer escalón de acceso a las políticas públicas", sostuvo.

Explicó, asimismo, que "las necesidades de nuestro pueblo de la provincia de Buenos Aires, o de cualquier país, se expresa de manera local, la reciben y la conocen los intendentes y así como reciben la demanda de políticas públicas ejecutan la respuesta", y señaló que "es a través de los gobiernos municipales que se desarrollan y expresan las políticas nacionales y provinciales".

"Sin los municipios la provincia tendría cabeza y no cuerpo, no miembros, no nervios, no columna vertebral y una de las cuestiones que más ansiosamente espero recibir son las conclusiones que se saquen de este congreso", expresó.

Por su parte, el intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios, Fernando Espinoza, aseguró que "los intendentes somos la columna vertebral, el brazo ejecutor de las políticas nacionales y provinciales", y "además nos preocupamos por hacer crecer con bajos presupuestos a nuestras industrias".

"La era del conocimiento ya llegó y con la revolución de la educación, de la robótica y de las nuevas tecnologías impulsaremos el crecimiento de esta nueva Argentina que venimos construyendo rápidamente", añadió Espinoza.

En otro tramo de su alocución, aseveró que: "Yo les diría a todos los líderes mundiales que lo que tienen que hacer es escuchar a los intendentes y no se van a equivocar" y manifestó que el encuentro "sirve para ponernos al día después de tantos años, tiene que ver con políticas públicas de gobiernos locales que piensan en el presente pero también con el futuro".

"En poco tiempo generamos una impronta que debemos mostrar que somos el primer escalón de la democracia, somos el puente de amor y de ejecución con lo que deciden los gobiernos nacionales y provinciales", señaló y destacó que "se genera inclusión, igualdad de derechos y todo tiene que ver con un después, esto se logra a partir del gran presidente que fue Néstor (Kirchner) y de una gran vicepresidenta que es Cristina Fernández de Kirchner, y también gracias a Alberto Fernández que sigue este camino con un Gobierno nacional y popular que defiende la igualdad de oportunidades". (Télam)