El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, inauguró hoy el Jardín de Infantes Nº 915 en Marcos Paz, donde afirmó que, a pesar de que "está de moda decir que todos los políticos son iguales", existen dirigentes que "son representantes de las necesidades, anhelos y sueño del pueblo", y otros que no.

"Los políticos se dividen entre quienes tienen una fábrica de prometer y los que no prometemos nada, pero hacemos, mostramos y realizamos. No somos todos iguales porque representamos las necesidades de la gente", señaló Kicillof durante un acto que compartió con el intendente local, Ricardo Curuchet, y al director General de Cultura y Educación, Alberto Sileoni.

Durante la ceremonia, el mandatario inauguró el edificio educativo número 85 construido durante su gestión, según confirmaron fuentes oficiales.

MIRÁ TAMBIÉN Rodríguez Saá pide abordar la reforma de la Corte fuera de la grieta

En se marco, se dijo que el programa escolar de su gestión "tiene 5.900 obras, de las cuales ya hicimos 4.000 dentro de los establecimientos para que nunca más pase lo que pasó cuando no se invertía en escuelas" y reflexionó: "Estamos aportando de cara al futuro que se construye con educación".

Sostuvo que, "con este edificio, se abre camino a cientos de bonaerenses para que su vida tenga más dignidad", aclaró que "no lo inventamos nosotros, sino que nace de un reclamo de la comunidad una década porque estaba la primaria, pero faltaba el inicial".

MIRÁ TAMBIÉN Morales consideró que Milagro Sala tiene que seguir presa y cuestionó a Alberto Fernández

"Vino alguien que tenía el mismo cargo que yo. Lo prometió, y también prometió la ruta 40, pero el edificio no estuvo y el proyecto de la ruta tampoco. Me llena de satisfacción decir que no vengo a prometer un edificio sino a inaugurarlo", apuntó.

Para Kicillof, "la educación pública son las personas que la construyen todos los días, es un proceso de transformación de la sociedad".

Además, subrayó que "la educación pública no es una bandera" sino que es "gente, personas, vidas".

"Lo peor que nos puede pasar es que nos cajoneen el futuro, la lucha y la fuerza. Este edificio no es ni más ni menos que la voluntad de un pueblo", cerró.

En tanto, Sileoni dijo que "estamos trabajando con pasión, corazón y cabeza, junto a las maestras que todos los días le ponen el pecho" y añadió: "Aquí está el Estado" .

Por otro lado, agregó que "la educación debe ser para todos" y recalcó que, "por eso, esta provincia en pandemia inauguró escuelas y lo sigue haciendo ahora".

Luego, pidió a los padres que "lo pibes vayan a clases todos los días" y graficó: "Hace calor, clases; llueve, clases. Eso debe ser sagrado en momentos donde hay que recuperar aprendizajes". (Télam)