El gobernador bonaerense, Axel Kicillof aseguró hoy que de la pandemia “debemos salir construyendo una sociedad más justa e igualitaria” y sostuvo que hoy la Argentina “debe afrontar una situación muy complicada debido a cuatro años de endeudamiento, lo que parece una postal del pasado”,

“Siempre creímos que la recuperación tiene que llegar a todos y todas, y por eso no vamos a escatimar ningún esfuerzo cuando se trate de cuidarle la vida, el bolsillo y el futuro a nuestro pueblo”, destacó

El gobernador formuló los conceptos al participar en el municipio de Avellaneda del XIII Congreso Ordinario de la CTA de los Trabajadores en el que se conmemoraron los 16 años del “No al ALCA”.

Kicillof destacó que “hace 16 años, Latinoamérica se puso de pie y definió nuestro presente y también nuestro futuro. Hoy la Argentina debe afrontar una situación muy complicada debido a cuatro años de endeudamiento, lo que parece una postal del pasado”.

"Como dijo el Presidente (Alberto Fernández), no nos van a ver arrodillados frente al FMI. Ahí está el espíritu del No al ALCA, en un pueblo que comprendió que no fue una batalla de una vez, sino una decisión para siempre”, agregó.

El mandatario detalló que la pandemia “llegó luego de cuatro años en los que se atacó la salud, la educación y los derechos de los y las trabajadoras” y reiteró que “quienes llevaron a cabo una estafa electoral para aplicar el programa del FMI ahora quieren volver a utilizar al Estado para sus propios intereses, pero les vamos a demostrar que el pueblo de la Provincia tiene memoria”.

“Tenemos que ir casa por casa, fábrica por fábrica, para hablar con los y las bonaerenses y contarles qué es lo que está en juego en esta elección”, subrayó Kicillof y concluyó: “No podemos salir de la pandemia yendo hacia atrás, tenemos que ir para adelante, construyendo una sociedad más justa e igualitaria, con más trabajo, educación y salud”.

El “No al ALCA” hace alusión a la IV Cumbre de las Américas que se desarrolló en noviembre de 2005 en la ciudad de Mar del Plata.

Allí el expresidente Néstor Kirchner y otros líderes de la región encabezaron el rechazo a la propuesta de Estados Unidos de conformar el Área de Libre Comercio de las Américas.

Del acto realizado en Avellaneda, participaron también el diputado y secretario general de la central obrera, Hugo Yasky; el ex presidente de Ecuador, Rafael Correa; los ministros nacionales de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; de Defensa, Jorge Taiana; de Cultura, Tristán Bauer; de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta y la ministra bonaerense de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz, entre otros. (Télam)