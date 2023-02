“Hoy estamos comenzando a transitar un año bisagra que va a marcar nuestro futuro: venimos a decirle nunca más al neoliberalismo en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Mar del Plata”, afirmó este lunes el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al encabezar un plenario de delegados y delegadas de centrales obreras regionales en el municipio de General Pueyrredon. Fue en el Centro Recreativo SMATA del polideportivo Eva Perón, junto a la directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta; y el ministro de Trabajo, Walter Correa.

Estuvieron presentes los secretarios generales de la Unión Obrera Metalúrgica, Abel Furlán; de la CTA de los Trabajadores a nivel nacional, Hugo Yasky; provincial, Roberto Baradel; y regional, Graciela Ramundo; de ATE de la provincia, Oscar De Isasi; de la Federación Gráfica Bonaerense (FGB), Héctor Amichetti; de la seccional Mar del Plata de la CGT, José Rocha; la secretaria adjunta de la CTA Autónoma, Claudia Rey.

MIRÁ TAMBIÉN Alberto Fernández en Chaco: Estamos cumpliendo obligaciones largamente demoradas con el Norte

“Así como lo hicimos para alcanzar la victoria en 2019, lo que tenemos que hacer es construir nuevamente una unidad del pueblo, recorriendo los pueblos y escuchando las necesidades y las propuestas de las y los trabajadores en los 135 municipios”, expresó Kicillof y agregó: “Aquí en Mar del Plata, donde todavía hay un gobierno local que le da la espalda a los trabajadores, es donde empezamos a forjar un camino que ponga en valor lo que se hizo pero, sobre todo, marque el pulso de lo que falta: es comprometiéndonos con lo que todavía no se hizo como vamos a ganar las elecciones”.

Ante 200 representantes de las tres centrales obreras regionales -CTA Autónoma, CTA de los Trabajadores y CGT- y 400 militantes de las organizaciones, el mandatario bonaerense afirmó que “cuando nos piden que sigamos gobernando, sabemos que lo que están pidiendo es la continuidad de políticas públicas que han reconocido derechos”.

MIRÁ TAMBIÉN Alberto Fernández: La Argentina hizo mucho para que la educación sea accesible para todos

Por su parte, Correa destacó “este acto como hecho de unidad, de unidad de acción y de concepción”, y subrayó: “Querido compañero Axel Kicillof, quiero decirte que hay 2023 en la Provincia, hay 2023 en la Nación, hay 2023 en la Patria, porque están mis compañeros, la clase trabajadora”.

“Este acompañamiento de muchos delegados y delegadas con amplia representatividad en la ciudad de Mar del Plata ocurre por la convicción de que en la provincia de Buenos Aires tenemos un Gobierno que cree que gobernar es crear trabajo con dignidad y con salarios que permitan llegar a fin de mes”, sostuvo Raverta y agregó:

“Estamos caminando en la dirección que nos va a permitir que en nuestra ciudad haya un Gobierno que también represente a las y los trabajadores”.

Furlán afirmó que “estos espacios de debate son los que nos permiten construir la unidad para transformar la realidad en beneficio de nuestros compañeros y compañeras”. “Acompañamos a este proyecto político que representa el Gobernador porque queremos un Gobierno popular, que piense en las grandes mayorías, en los trabajadores y en el futuro de nuestros hijos”, explicó.

Asimismo, Yasky hizo hincapié en que “todos los que estamos aquí reunidos estamos comprometidos con una unidad que permita la recuperación del salario y una mejor distribución de la riqueza”. “Apoyamos al gobernador Kicillof porque surgió de las mismas luchas populares que todos nosotros”, dijo.

“Lo más importante de este plenario es la presencia de las y los delegados de Mar del Plata, compañeros con los que vamos a dar todas las peleas que sean necesarias para seguir defendiendo los derechos de los y las trabajadoras”, expresó Baradel, al tiempo que destacó que “el mejor plan de acción para defender nuestros derechos es apoyar la reelección del mejor gobernador que ha tenido la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof”.

En su alocución, De Isasi remarcó: “Después de una etapa de resistencia durante cuatro años, iniciamos otra de recuperación de derechos junto a un Gobierno provincial que, pese a la pandemia y las limitaciones financieras, nunca dudó en avanzar con las políticas necesarias en beneficio de los trabajadores”.

“El Gobernador comprendió que para que haya un protagonismo transformador era necesario legitimar e incorporar a las y los trabajadores en los ámbitos del gobierno bonaerense”, manifestó.

“Hemos logrado una gran unidad junto a cooperativas, pymes y organizaciones sindicales, planteando la necesidad de un Estado presente y de una democracia sin proscripciones”, indicó Amichetti y detalló: “El Gobierno bonaerense representa la recuperación de un proyecto que termina con el modelo neoliberal”.

En tanto, Rey señaló que “este acto es posible en base a la unidad que hemos logrado las tres centrales obreras en la región: lo que nos une es seguir poniendo por encima de todo a los intereses de nuestros compañeros y compañeras, y para esto tenemos un trabajo muy importante este año que es garantizar la continuidad de las políticas que está implementando el Gobierno bonaerense”.

En ese sentido, Rocha explicó que “la unidad en Mar del Plata la construimos sobre todo a partir del año 2015, cuando debimos juntarnos para que las fábricas no cierren y no se avance contra los derechos de las y los trabajadores: estamos convencidos de que sin solución política no hay solución gremial ni justicia social”.

Por otro lado, Ramundo resaltó que “los y las trabajadoras sabemos cuándo hay un Gobierno que nos escucha: hoy contamos en la provincia con uno que escucha y actúa”.

Por último, Kicillof resaltó que “después de años de perseguir a la principal dirigenta del campo popular, Cristina Fernández de Kirchner, no vamos a permitir que un juez nos diga que está prohibida y que nunca más va a poder ejercer cargos públicos”.

“Cuenten con nosotros para defender y reconocer derechos y para impedir que vuelva a la derecha a la provincia de Buenos Aires”, concluyó.

También participaron el jefe de Asesores del Gobernador, Carlos Bianco; la ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz; el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; la jefa de gabinete del Ministerio de Trabajo, Cecilia Cecchini; el senador provincial Pablo Obeid; la senadora María Reigada; el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera; el director provincial de Delegaciones Regionales y Empleo, Miguel Funes; el coordinador regional del Ministerio de Trabajo bonaerense, Raúl Calamante