El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, dijo hoy que cuando termine la pandemia de coronavirus "vamos a recordar a los que apostaron a los demás, a los que apostaron a pensar en la salud como algo colectivo", y también a los que "boicotearon una por una las medias de cuidado".

"Hay mezquindad y oportunismo. No han entendido que no se trata de ganar un voto, se trata de no perder, de proteger la salud y la vida", expresó el gobernador, al encabezar el acto de anuncio de las obras para la pavimentación del último tramo de la ruta del cereal, desde el municipio de Guaminí. (Télam)