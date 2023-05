El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, apuntó hoy duro contra los jueces de la Corte Suprema, a los que acusó de "pisotear el federalismo" y advirtió que podrían haber montado "una operación política con la oposición". "Ayer vinos de nuevo como tres jueces pisoteaban el federalismo de la Argentina, lo pisoteaban. No hay precedentes de que cuatro días antes de las elección se anule esa elección sin motivos de tiempo, no se si por ineptitud por maldad o por una operación política que hicieron en conjunto con la oposición", resaltó el mandatario provincial. Y continuó: "No lo sé, pero advierto que eso no es ni democrático ni republicano, ni está en las leyes ni tiene sentido". Al encabezar junto al ministro de Economía, Sergio Massa, la inauguración de del Gasoducto América, Kicillof sostuvo que los magistrados "creen que pueden hacer cualquier cosa". "Cuatro tipos que no hay sido elegidos por el pueblo creen que pueden llevarse puesto un proceso electoral", se quejó el gobernador de Buenos Aires, y habló en otro pasaje de un "centralismo rancio" que existe en algunos sectores del país. La crítica durante el acto se sumó a lo que había expresado a través de sus redes sociales: "En el juicio político a la Corte Suprema se ventilan hechos gravísimos sobre los manejos turbios en la obra social, amenazas y extorsiones; siguen sin aclararse los delitos que figuran en los chats de Lago Escondido; coparon ilegalmente el Consejo de la Magistratura; dictaron el 2x1; decidieron sacar recursos a todas las provincias para dárselos a CABA; dos de sus miembros aceptaron ser nombrados por decreto por Macri". "Se agrega ahora la suspensión de las elecciones en dos provincias a 4 días de realizarse. Son parte de la oposición y ya ni lo disimulan. Esta Corte Suprema es una vergüenza y está atropellando a la democracia argentina. De nuevo el centralismo se quiere llevar puesto el federalismo. ¡Por esto 12 gobernadores firmamos el pedido de Juicio Político!", recalcó Kicillof. MG/SPC NA