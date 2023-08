El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el candidato más votado al obtener el 36,39% en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), celebró el resultado pero propuso a la población "defender los derechos que peligran no votando para atrás, ni a la derecha" y pidió "seguir avanzando derecho al futuro".

"Dictadura nunca más. Somos parte de una sociedad que necesita y ama la democracia", dijo el mandatario bonaerense ante la militancia al inicio de su discurso en el Complejo C y apuntó que "no es con ajuste, dinamita, ni motosierra como se construye un futuro mejor", en referencia al libertario Javier Milei.

Kicillof -quien alcanzó 4 puntos más que los dos candidatos de Juntos por el Cambio, Néstor Grindetti y Diego Santilli y 13 más que la postulante de La Libertad Avanza, Carolina Píparo- consideró que "los bonaerenses salieron masivamente a elegir su destino" y destacó que "el pueblo habló y eso es siempre una buena noticia".

El economista reconoció que "más allá de la alegría que produce toda la elección, preocupa la caída en la participación de un sector de la sociedad que siente que es lo mismo participar o quedarse en su casa".

En referencia al 66,9% de participación que hubo en el distrito, remarcó que "corresponde interpretar las causas de esa falta de interés" y se comprometió "a involucrar a esos sectores" dado que es preferible que haya "bonaerenses votando críticamente que en silencio quedándose en su casa".

En ese marco, Kicillof rememoró haber nacido durante la última dictadura, planteó que comenzó a militar con la recuperación democrática y aseguró que en su juventud observó "cómo buena parte de la sociedad gritaba 'que se vayan todos'".

"Gobernamos para fortalecer la democracia, que se respeten los derechos de todas y todos", prosiguió el gobernador, y remarcó la necesidad de "ser prudentes a la hora de interpretar los resultados de esta noche".

"Desde hoy, nuestra fuerza tiene un candidato a presidente, el mejor candidato a presidente que tendrá el pueblo en octubre", remarcó, y felicitó a Sergio Massa, el postulante de Unión por la Patria.

Sostuvo que "es un orgullo compartir boleta" con el actual ministro de Economía, expresó que hizo un "trabajo encomiable defendiendo los intereses de la patria, negociando firmemente con el FMI, haciendo lo imposible para evitar la crisis y bancando la parada contra los embates de los especuladores".

"Vamos a sumar fuerzas estos dos meses para avanzar derecho al futuro en cada uno de los 135 municipios. Comparto con todo UxP la satisfacción de que fuimos la lista más votada para gobernador. Gracias a todos los que respaldaron este rumbo de desarrollo con inclusión, de defensa y ampliación de derechos que lideramos. Hoy ganamos en la provincia. Pero, más allá de la alegría por el triunfo, quiero decir que no tomamos este resultado con euforia y soberbia", continuó.

Resaltó que ese triunfo tuvo que ver con que "el Estado provincial estuvo presente en todos los rincones de la provincia después de tanto deprecio y abandono", apuntó que no está "satisfecho" porque "atravesamos 4 años de dificultades y falta mucho para asegurarle a la mayoría una vida plena de derechos, sin miedo, que desarrolle un presente digno y un futuro mejor".

Kicillof convocó al electorado a votar al oficialismo "por todo lo que hicimos y para trabajar por todo lo que falta", lo que a su entender se conseguirá "con más salud, educación y trabajo" porque "no sobra Estado, no sobran derechos".

"Faltan más y mejor Estado, más derechos, más obras, más futuro. Como dijo Néstor (Kirchner) y como hizo Cristina (Kirchner): nunca menos", subrayó Kicillof ante el público y admitió: "Entendemos el malestar de un amplio sector de la sociedad, pero tenemos la convicción de que los problemas no se solucionan con las propuestas de la derecha, privatizando escuelas, recortando presupuesto en salud y seguridad".

Indicó que "la oposición propone menos inversión, menos Estado, menos derechos", pero "fue el Estado el que vacunó, sostuvo a las pymes, reactivó la industria y redujo el desempleo, puso en marcha el plan de obras más ambicioso de la historia, construyó 600km de autopistas, abrió 171 escuelas y entregó computadoras a los pibes".

"El Estado debe ser más eficaz, pero más presente. Hay un sólo camino para tener una vida digna, no es automático, pero es este que estamos transitando. Necesitamos la fuerza de todos los bonaerenses. Nuestros rivales llevaron una interna absolutamente violenta, acusándose de narcos, ignorantes y ineficientes. ¿Cómo piensan gobernar juntos? ¿Qué proyecto de país los une? ¿Los une el odio? Nuestra fuerza política está unida por la patria y por la defensa de los derechos de todos los argentinos", dijo.

Aseveró que "en adelante, hay una sola tarea para la dirigencia: militar la boleta completa de UxP, que es un escudo para defender los derechos amenazados por la derecha y todo lo que se construyó" y añadió: "que esa boleta sea un impulso hacia un futuro mejor y más humano cuando enfrente hay una alternativa de derecha con apetito de devotar derechos".

Analizó Kicillof que "el peronismo debe estar más unido que nunca" e invitó "a todos los sectores que no están dispuestos a que el país retroceda y caiga en el abismo a defender la democracia" ya que "ni Bullrich ni Milei están en condiciones de solucionar ni uno sólo de los problemas que tenemos".

Opinó que "hay un riesgo para el país y el pueblo" ya que "estos candidatos no tienen propuestas, tienen amenazas de deshacer, achicar y ajustar" y agregó que "en octubre no vamos a elegir entre peronismo y antiperonismo, entre quienes piensan que hicimos una gran gestión o que nos falta, sino entre la derecha y los derechos".

"La mayoría de los argentinos y bonaerenses están con los derechos. Hoy terminó la elección de candidatos, empieza la elección de nuestro futuro", señaló el gobernador y reconoció que se ganó, pero se estuvo "lejos de los resultados que necesitamos".

"No nos conformamos con este presente. Es una buena noticia que el pueblo exija más. El resultado de hoy no es un pedio de menos derechos, de menos inversión, de menos salud o educación pública. Nuestro objetivo no es ganar sólo en la provincia. Vamos a empujar para que UxP gobierne el país y Sergio sea nuestro próximo presidente", dijo.

Y concluyó: "Para defender los derechos que peligran, pero también por lo que falta, bonaerenses, ni para aras ni a la derecha. sigamos avanzando derecho al futuro". (Télam)