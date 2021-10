El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó esta tarde el cierre del VIII Encuentro Nacional de Salud, que se desarrolló en la Universidad Nacional de José C. Paz, donde evaluó "imprescindible la transformación del sistema de salud" para ir hacia un esquema "igualitario y sin privilegios".

"Este encuentro abre la etapa de la pospandemia donde habrá que pensar muchas cosas, pero en los primeros puntos de la agenda está la imprescindible transformación del sistema de salud, no puede esperar más", analizó Kicillof.

Ante 10 mil personas que llegaron de todo el país para participar del evento, el gobernador definió que esa trasformación del sistema de salud debe tener el foco puesto en un esquema "igualitario y sin privilegios".

A renglón seguido, Kicillof cuestionó las políticas de salud de los gobiernos del expresidente Mauricio Macri y de la exgobernadora bonaense María Eugenia Vidal.

"Hubo 4 años de peste de Macri y de Vidal. Nada nos sorprendió de lo que hicieron", sostuvo y ponderó que "la reforma del sistema de salud tan necesaria se viene organizando desde bien abajo", en el marco de los encuentros nacionales de salud.

"Eso me dejó tranquilo porque sé que la organización vence al tiempo", agregó el primer mandatario bonaerense.

Más adelante puntualizó que "los ciclos políticos transcurren y la organización sobrevive, vence y triunfa. Llevaremos desde nuestro gobierno la obligación de cumplir nuestros sueños. Creo que es el momento para dar esta discusión y nos encuentra preparados, listos", aseguró y destacó las políticas sanitarias del Gobierno nacional y provincial desde el inicio de la pandemia de coronavirus.

"Hoy podemos mostrar realidades. Cuando apareció la pandemia el que se hizo cargo de las respuestas y del cuidado fue el Estado", sostuvo y remarcó que la irrupción del coronavirus "nos dio una oportunidad, que fue demostrar que el sistema (de salud) como está no sirve, tiene que ser reformado", insistió.

En ese sentido, destacó que "en países del primer mundo, no subdesarrollados, se mostró que muchísimos contagiados no pudieron tener una atención mínima y se murieron sin llegar a ser atendidos. En la provincia de Buenos Aires nadie se quedó sin un respirador y sin una cama", acotó el Gobernador y agregó: "Demostramos en la Argentina que la vacuna también es un derecho para todos".

En otro tramo de su discurso, Kicillof manifestó que "tenemos que dar las discusiones y no son contra nadie. No proponen molestar. Las mayorías no están contra nadie, y piden que no los dejen afuera, que cuando gritan quieren que se los escuche".

"El campo popular de las tradiciones del peronismo no dejarán de escuchar las voces de los que piden o necesitan", remarcó.

Por su parte, el exministro de Salud bonaerense y segundo candidato a diputado nacional por la provincia, Daniel Gollan, señaló que "las grandes causas se construyen con alegría decía Arturo Jauretche. Hoy tuvimos la posibilidad de hacer otra vez este encuentro cara a cara y no en forma virtual, y es por el resultado de un Gobierno y de un pueblo que se cuidó".

"Fue el esfuerzo del pueblo y de los gobernadores, y de los trabajadores de la salud, que siempre serán recordados", completó.

Para Gollan, ahora "viene otro momento, donde estamos transformando esta pandemia en otra cosa, seguiremos cuidando la vida, pero hay que fortalecer el estado presente y más comunidad organizada, para concientizar lo que hay que hacer en salud".

El exministro también planteo la necesidad de "discutir un sistema nacional integrado de salud".

Y afirmó: "Hoy damos un salto de calidad y este proceso ya es irreversible, porque trabajaremos unidos junto a Victoria (Tolosa Paz) en el Congreso y a toda la gente del Frente de Todos. Esto no se puede detener. Nada haremos sin sentir que no representamos a ustedes".

En el acto de clausura también habló el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, quien sostuvo que "acá está representado todo el sistema de salud del país. Ningún proceso se puede construir si no es desde las bases. Siempre lo quisimos hacer con los trabajadores. Lo hicimos y nos acompañó el gobernador más valiente, que tomó todas las decisiones que debía tomar".

Por último, Kreplak planteó la necesidad de reformar el funcionamiento del sistema sanitario para "garantizar que el derecho a la salud sea el mismo para todos los argentinos". (Télam)