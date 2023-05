El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció hoy un aumento del 30% en las jubilaciones y pensiones mínimas bonaerenses con retroactividad a marzo y la puesta en marcha de diez sedes para la realización de trámites jubilatorios.

El aumento será para los beneficiarios del Instituto de Previsión Social bonaerense (IPS) y, además, Kicillof anunció la entrega de anteojos para 9 mil jubilados y pensionados de la provincia de Buenos Aires.

El mandatario bonaerense efectuó estos anuncios durante un acto en la Casa de Gobierno bonaerense, al detallar la segunda etapa del plan "IPS Más Cerca", en el que estuvieron presentes la vicegobernadora, Verónica Magario, y la titular del IPS, Marina Moretti.

"Venimos haciendo un trabajo de recuperación de un organismo que estuvo fuertemente golpeado. Cuando uno en la tele escucha a representantes de la derecha o del neoliberalismo hablar de ajuste, de dinamitar todo, la experiencia histórica en Argentina y el planeta entero es que siempre se la han agarrado con los jubilados, un sector que es más vulnerable", señaló el Gobernador.

Remarcó que "no hay candidato de la derecha que no hable de la necesidad de reducir lo que consideran gastos y los jubilados vuelven a ser la primera presa que la derecha busca cuando tiene estas políticas de ajuste. No tienen originalidad, siempre han hecho lo mismo".

"A veces el ajuste lo hacen de manera solapada, con la dificultad de los trámites, los vericuetos kafkianos son parte del ajuste, pierden derecho y el ajuste se hace casi sin costo", afirmó.

Kicillof sostuvo que a la derecha "le molesta cuando el Estado se vuelve más cercano y eficaz, se dan cuenta que se va a cumplir con la obligación de cubrir con esos derechos pendientes y se horrorizan".

"Cuando en las tapas de los diarios hablan de la cantidad de personal que contratamos, les recuerdo que cuando contratamos más trabajadores es para reconocer más derechos, a la salud, a la educación, a la jubilación, a no quedarse sin prestación jubilatoria porque vivís lejos de los grandes centros", detalló.

Afirmó que los anuncios realizados "tienen que ver con esa política general de ampliar derechos".

"Es nuestra obligación que todo sea transparente, eficaz, cercano y humano, y esto hacemos con la descentralización del funcionamiento del IPS. Estamos mejorando la descentralización y acelerando trámites que eran eternos", remarcó.

Kicillof destacó el aumento del 30% para las jubilaciones y pensiones mínimas y celebró "la decisión de que 9 mil beneficiarios reciban sus anteojos, es un presupuesto para ellos y es importante que el Estado, junto a la Fundación del Banco Provincia les de una respuesta".

Criticó los discursos de la oposición que plantean dividir a la provincia de Buenos Aires al afirmar que "estamos los que creemos que la Provincia es viable y hay que integrarla, y si no te gusta, no te interesa y no sabés solucionar problemas dedicate a otra cosa y no a romper lo que existe".

Por su parte, Marina Moretti, titular del IPS, recordó que el organismo atravesó "un proceso de vaciamiento" y que "hubo que planificar y producto de esa planificación trabajamos en respuestas urgentes y nos ocupamos de 26 mil personas que esperaban su beneficio y no lo tenían".

Celebró también la apertura de 10 sedes regionales en jurisdicción de Mercedes, San Nicolás, Junín, General Pueyrredón, La Matanza, Bahía Blanca, Olavarría, La Plata, Tres de Febrero y Avellaneda.

"Vamos a aumentar el 30% las pensiones y jubilaciones mínimas, que son pocas, es el 3% de nuestros jubilados, pero no menos importante y nos debemos ocupar. El aumento es retroactivo a marzo y tiene impacto sobre el sistema de pensiones no contributivas que tiene la provincia de Buenos Aires", detalló la presidenta del IPS.

Para cerrar, remarcó que "estamos muy contentos, creemos que en el Estado es con más y nunca con menos". (Télam)