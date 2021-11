El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, afirmó hoy que el crecimiento económico "debe ser con inclusión" pues "no alcanzan las estadísticas si no generan empleo o no mejoran los salarios o las condiciones de trabajo"; destacó la tarea de los intendentes y la "recapacitación del pueblo" en la recuperación electoral del Frente de Todos en las recientes elecciones legislativas.

También ratificó la estimación de un crecimiento de la economía en alrededor de "9 por ciento", lo cual constituye, dijo, una "tasa elevadísima" pero aclaró que eso se dará después "de seis años de crisis por la política del macrismo y la pandemia" de coronavirus.

"Creemos que el crecimiento debe ser con inclusión; no alcanzan las estadísticas si no generan empleo o no mejoran los salarios o las condiciones de trabajo. Hay que crear trabajo, mejorar las condiciones laborales y de vida", enfatizó Kicillof en declaraciones a C5N.

Advirtió que "la Argentina pasó por etapas de crecimiento sin distribución, lo que es tremendamente injusto, pues ese derrame no existe; eso no es sostenible desde el punto de vista social y ni en lo económico porque se traduce en fuga (de dinero) en lugar de producción y trabajo interno. Ese fue el modelo macrista".

Al retomar las críticas al Gobierno de Mauricio Macri, sostuvo que el exmandatario "se la fugó en cinco minutos", en referencia al préstamo del FMI para cubrir la deuda externa.

"Hubo seis años de crisis entre el macrismo y la pandemia, y un grado de endeudamiento altísimo del macrismo. Fue indignante endeudarse de esa manera, en cinco minutos, y ahora hay que arreglar ese problema", amplió el gobernador bonaerense.

Con respecto al proceso eleccionario, diferenció los recientes comicios de noviembre de las primarias PASO y destacó que en las generales la gente "vio un proceso de crecimiento que está avanzando y empieza a tener efecto en buena parte de la sociedad aunque no en toda, y ahí empieza a aparecer el Estado", por lo cual se produjo la recuperación del oficialismo.

También dijo que los opositores de Juntos por el Cambio "se engolosinaron y les salió mal", porque dijeron que, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, la derrota del Frente de Todos "se iba a ampliar a 8 puntos, Macri dijo que 'se van a tener que ir', (María Eugenia) Vidal dijo que iba a conducir la Cámara de Diputados, pero no fue así".

"Se pusieron ante la sociedad y en los medios ante una situación de un efecto de triunfo y les salió mal; desataron esas declaraciones, de nuevo dieron por muerto al peronismo, al kirchnerismo, entraron en el terreno de la violencia verbal, generaron ese clima, pero buena parte de la sociedad tomó conciencia de lo que se jugaba y de la recuperación (económica); el pueblo recapacitó y estuvo en condiciones de votar" al oficialismo, enfatizó Kicillof.

Pero "no nos conforma con volver a la situación del 2019, hay que recuperar cuatro años muy complejos", dijo en alusión al período del Gobierno macrista. Y alertó que será "un trabajo arduo, de reconstrucción".

También destacó que "esta elección tuvo mucho que ver con el trabajo de los intendentes. En la provincia hay 135 municipios, es un territorio muy vasto y heterogéneo. Hubo un fuerte trabajo territorial" de los jefes comunales.

En ese marco bregó porque "se vuelva lo más parecido a la normalidad, donde no dejemos a nadie afuera; en ese trabajo fue fundamental lo que hicieron los intendentes, así como Martín Insaurralde (jefe de Gabinete provincial) y Leo Nardini (ministro de Infraestructura).

Y resaltó la reunión que mantuvo el miércoles junto a intendentes del conurbano con el presidente Alberto Fernández en la residencia de Olivos, donde se destacó el "trabajo mancomunado" que se viene realizando.

Sobre el caso del crimen del adolescente Lucas González, baleado por policías de la Ciudad de Buenos Aires, dijo que "debe actuar la justicia, el caso tiene la gravedad del gatillo fácil" y enfatizó. "Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada".

También resaltó que "debemos ir a proceso de profesionalización muy fuerte de la policía provincial que es lo que nos toca a nosotros y hay que ser muy claros con el cumplimiento de las normativas". (Télam)