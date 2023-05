El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó hoy que la propuesta de su administración "es seguir construyendo" y no "dinamitar todo", como propone el precandidato presidencial de la Libertad Avanza, Javier Milei, y consideró que los dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC) "venden espejitos de colores en canales de televisión que quedan muy bien" pero, cuando tienen que gestionar, "no hacen nada".

"Un candidato a presidente dijo que habrá cero obra pública y otro dirigente habló de 'semidinamitar' todo. ¿Van a hacer eso con las escuelas, los hospitales, las rutas o las viviendas? Hay que seguir construyendo, arreglando escuelas, abriendo universidades, frigoríficos y caminos. Nosotros venimos a construir. Es lo que hicimos en estos cuatro años y seguiremos haciendo", remarcó Kicillof, al encabezar en Rauch junto al ministro de Hábitat y Desarrollo Urbano, Agustín Simone, y al intendente, Maximiliano Suescun, un acto de entrega de viviendas.

Kicillof planteó que si bien en la próxima campaña electoral los bonaerenses "van ver montones de anuncios y publicidades", es importante pensar "en qué modelo se necesita para que funcione en cada municipio".

Desde el Poder Ejecutivo se indicó que la provincia de Buenos Aires y la Nación construyen en la actualidad de manera conjunta un total de 12.599 viviendas en 111 municipios bonaerenses.

En ese marco, hoy se entregaron 22 viviendas de un total de 40 que se construyen con fondos provinciales en Rauch y que están destinadas a familias de docentes, con una inversión de $150 millones.

Esas casas se suman a las 30 que fueron entregadas en el mismo barrio por el Gobierno nacional en el marco del Plan Nacional de Vivienda por un total de $324 millones.

"Siempre una entrega de viviendas es algo feliz. En los canales (de TV) porteños machacan con que el Estado es malo y no sirve. Plantean que el mercado soluciona los problemas. Pero la mano invisible del mercado no resuelve la salud, la educación, ni la vivienda porque el mercado no es un diablo, pero está ahí donde hay ganancia", remarcó.

Kicillof manifestó que "los grandes problemas y dificultades de la provincia se resuelven con el Estado", y subrayó que, junto a los municipios, se construyeron en los últimos cuatro años inversiones "en viviendas, vialidad, escuelas, hospitales y caminos rurales".

"Es payasesco o ridículo pensar confrontación o guerra entre el mercado y Estado. Para que alguien pueda tener desde un establecimiento rural a un almacén o una empresa, hacen falta rutas, caminos, aeropuertos, aviones y combustible. El motor de eso, en los países como el nuestro, históricamente es el Estado", razonó.

En ese sentido, apuntó que, cada vez que en la Argentina hubo problemas, fue "cuando se retiró el Estado y le dejaron todo al FMI, a la fuga de capitales y nada al pueblo".

Luego, pidió "reflexionar un rato" de cara a las próximas elecciones y sostuvo que "se ve con claridad que se abren dos caminos".

"No está todo resuelto, pero no es cuestión de quejarse, sino de hacer todos los días", enfatizó.

Sostuvo que, por ello, su administración continúa invirtiendo en seguridad, educación y salud, "en el marco de un modelo de producción e inclusión".

"Hay dirigentes que venden espejitos de colores en la televisión pero que, después, cuando tienen que gestionar, no hacen nada", apuntó Kicillof.

Posteriormente, Simone remarcó que "es un día muy especial para las familias que ahora tienen su casa" y sostuvo que eso "enorgullece" a la gestión de gobierno, que se propuso que "en todos los municipios haya por lo menos 100 viviendas en construcción".

A su turno, Suescun expuso que "estas casas se hicieron con manos de gente de Rauch, por lo que generan un efecto multiplicador en la economía local" y planteó que existen proyectos en marcha "para construir nuevas viviendas para trabajadores de UPCN".

