El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró que "con planificación y un Estado presente, el pueblo tiene que estar en condiciones de poder acceder a la salud pública porque se trata de un derecho que debe estar garantizado".

El mandatario bonaerense formuló esas declaraciones anoche, al participar de una Jornada por el Derecho a la Salud que se realizó en la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ), junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y el rector de la institución, Darío Kusinsky.

"Hay que entender que la salud es un derecho y es parte de la construcción del futuro que necesitamos: nuestro pueblo, que no se puede resignar a que el acceso a un hospital no sea para todos y para todas. No alcanza solamente con destinar recursos, a la inversión debemos sumarle la voluntad política y la capacidad de gestión que nos permitan avanzar con la integración del sistema sanitario”, agregó Kicillof.

Se trató del primero de ocho encuentros organizados por la Jefatura de Asesores del Gobernador, encabezada por Carlos Bianco, y que se realizarán en distintas universidades del territorio provincial, según consignaron fuentes oficiales.

En estos encuentros se debatirán también, entre otros temas, el derecho al arraigo, a la producción, la educación, el disfrute, la protección, el hogar, la dignidad y el trabajo.

Por su parte, Kreplak indicó que “el derecho a la Salud se construye con el trabajo cotidiano que se lleva adelante en todo el territorio bonaerense”.

“Esta región en la que viven millones de bonaerenses se está transformando en un polo de formación, reflexión e investigación, con el objeto de alcanzar un sistema sanitario más justo y equitativo”, remarcó el funcionario.

En tanto, el rector de la Universidad Nacional de José C. Paz, destacó el trabajo que se realizó durante la jornada, con "mesas específicas en las que se debatieron distintos aspectos que hacen a los alcances del derecho a la salud, una agenda que ocupa un lugar preponderante en nuestra casa de estudios”, según dijo.

Participaron también de la Jornada el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Leonardo Nardini; el presidente del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia; Federico Thea; el diputado nacional Daniel Gollan; la secretaria de Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Fernanda Miño; el director ejecutivo del Consejo Provincial de Coordinación con el Sistema Universitario y Científico, Juan Brardinelli; el secretario de Salud de Quilmes, Jonatan Konfino; funcionarios del Ministerio de Salud bonaerense y autoridades de la UNPAZ. (Télam)