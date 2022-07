El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, entregó más de 100 escrituras en el municipio de Pellegrini, donde aseguró que "donde no llega el mercado, tiene que aparecer el Estado", y puso de relieve el trabajo articulado entre la administraciones nacional, provincial y municipales, al remarcar que "nadie se salva solo".

Acompañado por el intendente Guillermo Pacheco y el ministro bonaerense de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, el mandatario recordó que durante la campaña electoral se comprometió a que en su Gobierno "no iba a haber bonaerenses de primera o de segunda".

"Todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires tienen derecho a acceder a los programas, planes y obras", recalcó Kicillof.

Sostuvo que la de Buenos Aires "es una provincia muy extensa, la más poblada del país", por lo que "es imposible para el gobierno resolver cada una de las cuestiones si no lo hace con el intendente, el concejo deliberante y el resto de la dirigencia".

MIRÁ TAMBIÉN La Conferencia Episcopal recibe a dirigentes de la UTEP

El mandatario dijo además que "los canales (de TV) nacionales sólo muestran problemas que hay en el conurbano, pero eso no debe impedirnos comprender que en el interior también hay problemas de acceso a la tierra y vivienda. Son lo mismos canales dicen que el mercado resuelve todo y que debe reducirse el Estado hasta la más mínima expresión".

"Yo reconozco lo que el Estado aún no resolvió, pero si la cuestión de la vivienda y acceso a la tierra la resolviera el mercado, cada uno podría comprar un terreno y hacer su casa. Eso no pasa, porque la actividad privada aparece cuando hay ganancia, cuando hay algo rentable", continuó el gobernador y añadió que "donde no llega el mercado, tiene que aparecer el Estado: donde no se puede comprar tierra o vivienda, tiene que haber Estado".

En ese marco, dijo que la provincia hoy construye 18 viviendas en Pellegrini y hará en poco tiempo 18 más; destacó que "nadie se salva solo" y apuntó: "El Gobierno nacional tiene que asistir a la provincia y la provincia a los municipios".

Rememoró la labor realizada por el Estado durante la pandemia de coronavirus, destacó las obras que se llevan adelante en escuelas y rutas, así como la construcción de viviendas y expuso que "este gobierno seguirá trabajando todos los días para llegar a todos los rincones con salud, infraestructura, educación, producción y ambiente sean del color político que sean".

MIRÁ TAMBIÉN El Gobierno de Santa Fe ratificó su negativa de adelantar la revisión paritaria estatal

"Conseguir una escritura hoy implica viajar a La Plata y pagarle mucho dinero a un escribano. Eso es el mercado y está muy bien. Pero hay gente que no lo puede pagar, por eso este programa lo hace de forma gratuita. Ya entregamos 100 mil en todo el territorio", subrayó Kicillof.

Manifestó que "una vez que la casa es propia, se puede usar de garantía para conseguir un crédito; se puede hacer los trámites de herencia, lo que da seguridad jurídica al laburante".

Luego, al referirse al plan provincial para abrir universidades en el interior bonaerense, planteó que "la meritocracia no sirve si no damos igualdad de oportunidades".

A su turno, el ministro Alak destacó que "toda la gente tiene el sueño de la casa propia", razonó que "la escritura es como el DNI de la casa, entonces sin papeles no se tienen derechos" y se mostró "feliz" por poder regularizar esa situación. (Télam)