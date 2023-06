La ministra de Trabajo, Raquel 'Kelly' Olmos, consideró hoy que "hay un esfuerzo por alcanzar mecanismos de unidad" en Unión por la Patria (UxP) para el armado de las listas para las elecciones de este año, aunque aclaró que "donde esto no sea posible habrá PASO" en la coalición.

Olmos dijo en rueda de prensa en Casa Rosada, donde participó del acto de derogación del decreto 870/18 dictado por el expresidente Mauricio Macri y que perjudicaba a los trabajadores del Puerto de Buenos Aires por disponer de la utilización de una única terminal operativa, que "veo que hay un esfuerzo por alcanzar mecanismos de unidad, mecanismos en los cuales se puedan alcanzar listas con consenso mayoritario".

No obstante, la funcionaria alertó que "donde esto no sea posible habrá PASO".

"Honestamente, no lo he conversado con el Presidente (Alberto Fernández); esto no es como ministra sino como militante", aclaró Olmos.

Y amplió. "En todos los casos, mi aspiración como militante peronista es que el resultado contribuya a darle mayor legitimidad y unidad a la propuesta de nuestro Frente, que ahora se denomina Unión por la Patria, para triunfar por encima de aquellos que quieren el retroceso social de los argentinos".

La ministra sostuvo que los dirigentes de la oposición "están planteando como moderno la eliminación de derechos fundamentales ya consagrados en la Constitución Nacional, que no son otra cosa que los derechos laborales y de agremiación que nosotros vamos a defender".

Y remarcó que "no hay sociedad moderna si no hay movilidad social ascendente, y la movilidad social ascendente se construye en base a los derechos laborales y de agremiación". (Télam)