El ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, afirmó hoy que no pierde "ni un segundo" en responder las críticas que realizó el exministro de Economía Martín Guzmán contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y el diputado nacional Máximo Kirchner, ya que lo que planteó "es un tema del pasado". "No pierdo un segundo en este contrapunto. Me parecen declaraciones desafortunadas, porque hoy ya es un tema del pasado

Tenemos que mirar para adelante y ver cómo aportamos a resolver los problemas de la gente", enfatizó Katopodis. De esta manera, el ministro se refirió a las declaraciones que realizó este viernes el extitular del Palacio de Hacienda, quien afirmó que durante las negociaciones con el FMI "Máximo Kirchner actuó como un chico caprichoso" y Cristina "se corrió". "Cada segundo que me distraigo en algún contra punto como este me parece que es una falta de respeto por lo que le está pasando a la gente", subrayó. En ese marco, el funcionario nacional pidió a los dirigentes del Frente de Todos dejar de enredarse en las "discusiones y disputas" para "laburar más" en solucionar los problemas de los argentinos. "Tenemos que dejar de enredarnos en discusiones y disputas

Todos tenemos que llamarnos al silencio y laburar más, dejar de ver cómo producimos un título, arremangarnos y ocuparnos de los problemas de la gente", enfatizó. Por otra parte, el dirigente del Frente de Todos afirmó que el presidente Alberto Fernández está "muy fuerte, muy claro y siempre con esa marca de su Gobierno que fue ponerse la Argentina al hombro". "Tuvo que enfrentar la pandemia y poner en marcha una máquina que estaba parada y ahora ir por todo lo que falta. Si hay alguien que sabe lo que falta es el Presidente, que sabe que estamos en deuda con un montón de temas de las expectativas que tiene la gente", reconoció. En ese sentido, Katopodis aseguró que el jefe de Estado es el que les marca cómo tienen que "laburar para la gente y cuál es el camino". "No hay dudas que en el 2023 empieza con un piso fuerte, porque tenemos paritarias que van a dar una puja fuerte contra la caída del poder adquisitivo y la inflación. Estamos muy enfocados en frenar la inercia inflacionaria que tiene Argentina y esa es la principal batalla, ahí se nos va la vida", puntualizó. Por último, el integrante del Gabinete nacional pronosticó: "El alivio va a llegar porque vamos a lograr que la inflación baje y además el Gobierno va a seguir tomando las medidas que deba tomar para fortalecer el ingreso y, especialmente, el de los que trabajan en la economía informal".