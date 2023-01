El titular del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, aseguró que "la actitud del gobernador no se puede enmarcar en otra cosa que no fuese un capricho" sobre la ausencia del mandatario mendocino Rodolfo Suárez en la presentación de la ampliación de la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales, ubicada en el departamento de Lavalle, que encabezó el presidente Alberto Fernández.

También negó un desfinanciamiento por parte del Ejecutivo Nacional a Mendoza, gobernada por la UCR. "Nunca esa provincia tuvo la obra pública que está teniendo, más de 93 mil millones de pesos del Gobierno Nacional invertidos en rutas, acueductos, obras hídricas. La visita del Presidente fue para inaugurar una planta de tratamientos para 350 mil familias en municipios que no gobernamos nosotros sino el radicalismo", apuntó.

Al respecto, por otro lado, desmintió que las autoridades provinciales no hayan sido notificadas de la visita. "Fue avisado el ministro de Obra Pública casi con una semana de anticipación y el Gobernador dentro del protocolo correspondiente", marcó el funcionario. Suárez había dicho que hasta el lunes "no sabía nada", a lo que Katopodis respondió: "Cuándo uno no quiere darse por invitado siempre va a encontrar una excusa".

En diálogo con Ari Paluch por Radio Rivadavia AM 630 y al ser consultado por si el oficialismo también debía reparar en su avanzada sobre el juicio político a la Corte Suprema o el laudo a las obras de Portezuelo del Viento, Katopodis aseveró: "Yo estuve ocho veces a Mendoza, con las autoridades provinciales y para anunciar obras (…), lo segundo tiene que ver que cuando a uno no le gusta algo también tiene responsabilidades institucionales".

Nación vs Mendoza

El pasado miércoles, el presidente Alberto Fernández y el ministro Gabriel Katopodis encabezaron la inauguración de la ampliación de la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales, ubicada en el departamento de Lavalle. Además de levantar la bandera del federalismo, el mandatario reprochó la ausencia del gobernador Rodolfo Suárez.

"Tal vez alguien lo confundió, yo no vengo acá a hacer campaña electoral. Creo que se equivocó", cuestionó.

Por el lado de la provincia, manifestaron su enojo y justificaron el desplante tras el laudo del Gobierno Nacional dictado a fines de diciembre por el presidente, que ratificó la necesidad de realizar un Estudio de Impacto Ambiental Regional e Integral sobre toda la cuenca del Río Colorado, que comparte con La Pampa, provincia de buen trato con la Casa Rosada, lo que implicó un freno al avance de la central hidroeléctrica Portezuelo del Viento.

"El presidente el primer día nos marcó no preguntarle a ningún argentino ni argentina a quien votaron y a quien van a votar, pero que las obras lleguen", remarcó ese día Katopodis, que estuvo con el intendente de Lavalle, Roberto Righ.

El ministro de Obras Públicas, en paralelo, agregó: "Terminar esta obra demuestra que el camino es el diálogo no actitudes electoralistas".

Pero las disputas políticas no quedaron ahí. Es que a la presentación de Alberto Fernández tampoco asistieron la senadora nacional kirchnerista, Anabel Fernández Sagasti, y la presidenta del PJ local, actual intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis. La primera, indicaron fuentes cercanas, se encontraba en la Ciudad de Buenos Aires, lo que implicó un nuevo desencuentro entre el albertismo y la dirigencia vinculada a la vicepresidenta Cristina Kirchner.