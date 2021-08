El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, pidió hoy a la sociedad que no se deje "confundir instalando realidades que no son" y dijo que el oficialismo "en esa agenda no va a entrar".

"No dejemos que nos confundan instalando realidades que no son", dijo el funcionario esta mañana en declaraciones a la radio AM 750, y agregó: "En esa agenda nosotros no vamos a entrar".

De cara a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 12 de setiembre, Katopodis agregó: "Vamos a trabajar, a hacer política y a buscar el voto de confianza poniendo la energía en los temas que entendemos son las preocupaciones de los ciudadanos ya que necesitamos que la gente viva mejor".

"La oposición, en el peor momento de la salud de los argentinos, no mostró una actitud responsable. Nunca dio un debate serio", dijo y aseveró que ahora instalan cuestiones "alrededor de reuniones sociales en un clima de mucho enojo y mucho rencor que quieren generar".

MIRÁ TAMBIÉN Cuáles son las pautas para aplicar la ley IVE reglamentada por el Gobierno

Se refirió de esa manera a la foto difundida esta semana de la reunión realizada el año pasado en la Residencia de Olivos con motivo del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez.

Ayer, Fernández lamentó esa reunión y admitió que "no debió haberse hecho".

"El 14 de julio del año pasado, día del cumpleaños de mi querida Fabiola, convocó a una reunión con sus amigos y a un brindis que no debió haberse hecho; definitivamente me doy cuenta que no debió haberse hecho y lamento que haya ocurrido. Claramente lo lamento", expresó el Presidente al encabezar ayer un acto en Olavarría.

Para Katopodis, el Presidente fue "muy responsable en cada medida que se tomó para cuidar la vida y la salud de los argentinos" y agregó: "No vamos a dejar que se ponga en juego todo el esfuerzo que hizo la gente y somos muy respetuosos respecto de cómo lastimó esta pandemia a nuestra gente y de la paciencia y la templanza que tuvieron".

MIRÁ TAMBIÉN Comienza este fin de semana la distribución de las Sputnik V producidas en el país

"Somos muy serios, no andamos tapando una noticia con otra. Se cometió un error y ahora vamos a volver a discutir los temas importantes que le preocupan al ciudadano de a pie", agregó.

"Tenemos un Presidente que fue muy responsable y eso no lo vamos a poner en discusión", dijo tras contraponerlo con las "actitudes mezquinas" de "la oposición". (Télam)