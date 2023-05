El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis aseguró hoy que durante su gestión "terminamos obras que empezó Cristina (Fernández de Kirchner) y luego (Mauricio) Macri paró, y terminamos obras que Macri empezó y no terminó".

El ministro se mostró "asombrado" por una nota publicada hoy por el diario Clarín donde se acusaba a su cartera de anunciar la licitación de obras que no se van a construir: "No solo no es verdad que se anuncian obras que no se van a hacer sino que tenemos un plan de infraestructura que pusimos en marcha el primer día y ahora nos estamos dedicando a las obras en las 23 provincias".

"Tengo la tranquilidad de que en el sitio del Ministerio hay un mapa de inversiones muy riguroso, auditado por varias asociaciones civiles", argumentó Katopodis en declaraciones a Radio 10.

Y apuntó que en su gestión "terminamos obras que empezó Cristina y luego Macri paró y terminamos obras que Macri empezó y no terminó".

Respecto a la política de obras públicas el ministro aseguró que "nuestro Gobierno va a terminar todas las obras", pero advirtió que si gana la oposición "lo más seguro es que las paren, porque hay dos modelos de país".

"Ellos quieren cerrar el Ministerio de Obras Públicas o hacer obras solo en la ciudad de Buenos Aires y nosotros vamos a seguir haciendo obras en toda la Argentina", afirmó.

Sobre el acto del 25 de mayo donde habló la vicepresidenta Fernández, Katopodis destacó que "en la plaza había mucha alegría, no había brazos caídos" y advirtió que "la militancia está empezando a convencerse de que a esta la vamos a pelear, nos daban por muertos pero estamos para entrar en el balotaje".

Destacó del discurso de la vicepresidenta la importancia de reflotar "el pacto de convivencia que nos permita pensar en democracias más fuertes, gobiernos que puedan representar genuinamente los intereses de nuestro pueblo". (Télam)