El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, encabezó hoy en una esquina del microcentro porteño una asamblea de trabajadores de la cartera que conduce para alertar que los candidatos presidenciales de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, y de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, procuran "frenar la obra pública" si llegan al Gobierno.

"Que la oposición quiera frenar la obra pública en la Argentina nos parece grave y requiere de una respuesta muy contundente. Significa no construir más universidades, acueductos, centros de desarrollo infantil, rutas, plantas potabilizadoras y saneamiento, resignando un plan de desarrollo federal que hoy tiene más de 6.800 obras en todo el país", expresó Katopodis.

Por la mañana, y durante unos 30 minutos, el ministro realizó la primera asamblea con trabajadores del Ministerio de Obras Públicas, una convocatoria que, anunció, continuará en todo el país durante los próximos días.

La reunión se llevó a cabo en la esquina de la avenida Presidente Roque Sáenz Peña y Juan Domingo Perón, a poco más de 100 metros del Obelisco, donde concentraron trabajadoras y trabajadores administrativos de esa cartera, como también de organismos y empresas descentralizadas.

"Ya realizamos asambleas para conversar con laburantes de la construcción y las empresas, y hoy las iniciamos con los trabajadores y trabajadoras del ministerio y sus organismos, porque vamos a seguir defendiendo la obra pública y el trabajo argentino en cada delegación del país", expresó Katopodis.

El 13 de septiembre pasado, el ministro había liderado un paro activo de 30 minutos en todas las obras públicas del país con el propósito de defender los proyectos de infraestructura y denunciar que la oposición quiere que "no se construyan más escuelas, hospitales, universidades ni se realicen trabajos de saneamiento".

En declaraciones a Futurock, Katopodis planteó que reuniones similares se repetirán "en todas la delegaciones del ministerio y en los campamentos de Vialidad Nacional", inclusive "arriba de una montaña".

"Hay una tarea enorme por hacer para que se pueda comprender la gravedad de lo que está pasando. Hay que llevar las conversaciones al lugar común de la gente", destacó.

Mencionó que los trabajadores de la obra pública "tienen preocupaciones y angustia", y por ese motivo los dirigentes y militantes de Unión por la Patria (UxP) deben "salir a convencer, persuadir y explicar" a la población el escenario electoral que se avecina.

"Hay una necesidad de ponernos muy activos. En 2015 -recordó Katapodis-, sentimos que nos faltaron 15 días para dar vuelta" la elección presidencial que Daniel Scioli perdió en el balotaje ante Mauricio Macri.

Por ese motivo, pidió que "no nos pase lo mismo; que después no tengamos que salir corriendo en la urgencia para recuperar lo que no hicimos".

"Estoy convencido de que no hay terceros que puedan transmitir este mensaje. Es de a cinco: yo convenzo a cinco, vos a cinco. Así es cómo vamos a construir el 50+1", completó.

Y opinó que el ministro de Economía y candidato a presidente de UxP, Sergio Massa, "está planteando un rumbo de país en el que se identifiquen millones de argentinos".

"Los desafíos que tiene la Argentina demandan mayores niveles de acuerdo, de diálogo. Ese gobierno de unidad nacional, no es solo con los dirigentes, sino con la gente", consideró.

Según un comunicado oficial, la cartera que conduce Katopodis finalizó 4.091 obras de infraestructura pública de calidad en las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires, con las que se alcanzó al 100% de los municipios del país, como parte de las 6.815 puestas en marcha desde el inicio de la gestión.

Así, "sin distinciones políticas, se cumplió con el objetivo de concretar, a lo largo y ancho del país, obras públicas que permiten "achicar los desequilibrios territoriales y las brechas de inversión existentes", dice el comunicado.

Agrega que en promedio, desde el 10 de diciembre de 2019 se terminaron tres obras por día, principalmente vinculadas a Conectividad e Infraestructura Vial, Gestión Integrada del Recurso Hídrico; e Infraestructura Rural, Urbana y del Cuidado.

El impulso de la obra pública, según estadísticas oficiales, permitió alcanzar a unos 500.000 trabajadores registrados en el sector de la construcción, una cifra considerada "récord histórico". (Télam)