El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, aseguró hoy que la vacunación es un aspecto en el que el Gobierno nacional está "fuerte" y afirmó que prueba de esta fortaleza es que "los números le dan la derecha", a pesar de que el frente opositor Juntos por el Cambio (JxC) se empeñó en "mostrar que el plan de inmunización no iba a funcionar".

"Desde el minuto cero buscaron mostrar una cosa que no es real como que el plan de vacunación no iba a funcionar. Ellos necesitaban que las vacunas y todo lo que el Gobierno fue implementando en la pandemia no diera resultado, pero eligieron un tema en donde el Gobierno está fuerte", sostuvo Katopodis esta mañana en diálogo con Radio del Plata.

"Si hay un tema en el que el Gobierno está fuerte, en el que los números le dan la derecha, es con la vacunación", insistió el ministro, quien celebró el "entusiasmo" de "la gente saliendo de los vacunatorios" y mostrando su foto con el certificado de vacunación "en las redes sociales".

Pandemia

Katopodis se refirió a los dichos de la oposición de que "la vacuna iba a envenenar, que no iba a haber vacunas y que se estaba priorizando determinados laboratorios por sobre otros", y afirmó que "la masividad de la vacuna y la contundencia de la respuesta en el plan de vacunación, termina de cerrar ese frente en el que ellos se querían hacer fuertes".

Hasta hoy arribaron al país 27.615.730 dosis, de las cuales 11.265.830 corresponden a Sputnik V, (9.375.670 del componente 1 y 1.890.160 del componente 2); 6.768.000 a las Sinopharm; 580.000 a AstraZeneca-Covishield, 1.944.000 a AstraZeneca por el mecanismo COVAX de la OMS y 7.057.900 a las de AstraZeneca y Oxford cuyo principio activo se produjo en la Argentina. (Télam)