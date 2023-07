El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, aseguró hoy que el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK), que será inaugurado esta tarde, "es la llave maestra con la que Argentina cambia de marcha" y puso de relieve la decisión de su par de Economía, Sergio Massa que, dijo, "vio a esta obra como central".

En declaraciones a Futurock, Katopodis sostuvo que la inauguración del gasoducto "simbólicamente es la llave maestra con la que Argentina cambia de marcha. Es el punto de partida de un momento en el que el país va a empezar a funcionar a otra velocidad".

De esta manera, el ministro hizo referencia al acto de esta tarde, del que participarán el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y Massa, quienes encabezarán la inauguración del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) en la ciudad bonaerense de Salliqueló, en lo que será además la oportunidad de exhibir la primera foto de unidad de la coalición oficialista para las PASO.

"Es el autoabatsecimiento de gas y de energía para nuestro país, la independencia y la soberanía de poder tener ese recurso estratégico para todo el sistema de consumo domiciliario y de todo el desarrollo industrial", aseveró el funcionario nacional.

Según Katopodis, esa obra será "una llave con la que podamos revertir estructuralmente nuestra situación vinculada a la balanza de dólares. No hay ningún sector que esté en condiciones de aportar la cantidad de dólares en tan poco tiempo. Más de 20 mil millones de dólares".

En ese sentido, Katopodis afirmó que "no hay ningún sector que pueda generar eso. Es un modelo de país. Pensar a la Argentina como la piensa el peronismo, como YPF que es una empresa nacional, desde el trabajo argentino. Es la decisión de un ministro de Economía que vio que esta obra era central".

Por otro lado, el titular de la cartera de Obras Públicas cuestionó a la oposición, al sostener que "no la hicieron ellos cuando gobernaron y aceptaron las condiciones del Fondo porque dijeron que había que postergar esta obra. Se decidió en tiempo récord hacer esta obra que hubiera llevado más de 20 años".

Respecto a las próximas elecciones, Katopodis reiteró la importancia de que el oficialismo haya logrado una lista de unidad, al sostener que "me han escuchado militar la unidad y plantear que no era confrontar entre nosotros sino contra ellos, disputar los dos modelos de país y no perder el tiempo. Hoy cambió el clima y tenemos una chance, nos daban por muertos".

Finalmente, y en torno a Massa, precandidato presidencial de Unión por la Patria, Katopodis dijo que el ministro de Economía "sintetiza lo mejor de nosotros. Viene viendo al país en su potencialidad. Es el tipo mejor preparado para hacerse cargo de este momento".

"Del otro lado, a ellos se los ve disputándose en los medios de manera muy violenta por las candidaturas y diciendo que ellos quieren ajustar el sistema jubilatorio, quitar derechos y dolarizar las tarifas y nosotros creemos que Argentina no necesita más ajuste y más sacrificio", señaló. (Télam)