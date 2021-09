El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, consideró que "hay sabor a poco en cuanto a propuestas" de la oposición, de cara a las elecciones PASO del domingo, y aseguró que el ciudadano "va a valorar" la gestión del Gobierno nacional durante la pandemia, y a "redefinir" un rumbo para acelerar lo pendiente.

"Estamos con mucha expectativa y confiados en que la gente en estas elecciones va a valorar todo lo que se hizo. Este Gobierno no debe ser premiado en esta elección sino que hay que ver lo que hicimos en la pandemia, el gobierno y los ciudadanos de pie", afirmó hoy el ministro en declaraciones a radio Provincia.

Agregó que hay "una sensación en base a los últimos indicadores del sector de la construcción y de la obra pública", de que se está recuperando lo perdido en pandemia y que ahora, "hay que recuperar todo lo que perdimos años anteriores en que gobernó el macrismo".

"Ahora estamos yendo por todo lo pendiente, acelerando el ritmo que nos hubiese gustado hacerlo antes y la pandemia nos impidió", lamentó.

En esa línea, dijo estar convencido de que en esta elección "no se elige un diputado más o menos, sino que se redefine un rumbo y una dirección, y eso tiene que ver con que la gente pueda recuperar una vida más tranquila, que el país se pueda proyectar, que podamos volver a hacer planes, algo tan sencillo pero tan importante; ésa es la tarea que nosotros tenemos después del domingo".

Sobre el rol de la oposición durante la pandemia y la campaña electoral, consideró que "no han contribuido a conseguir vacunas ni a ayudar a mejorar todo lo que hicimos en construcción de hospitales y compra de respiradores pero además han sembrado mucho odio, desanimo y angustia en la gente".

"Eso no se va a validar el domingo, el ciudadano de a pie le dice a la oposición, ¿Además del odio, qué me ofrecés? Hay sabor a poco en cuanto a propuestas, volver a la escuela no es una propuesta, es un imperativo que tenemos todos", subrayó.

En ese sentido, aseguró que "la oposición no estuvo a la altura" y adelantó "que el ciudadano de a pie va a votar, validando y recociendo aquellos que en el peor momento de sus vidas estuvimos acompañándolos pero también en función de sus intereses".

"Nosotros representando esas ganas de salir, una idea de país diferente a la que representa el macrismo y reafirmando que ellos no son una promesa, que gobernaron el país y la provincia hasta hace muy poquito y lo hicieron muy mal", manifestó. (Télam)