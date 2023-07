El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, expresó hoy que "en un gobierno peronista" los trabajadores y las empresas "son protagonistas" y resaltó que la fórmula de Unión por la Patria (UxP) va a "impedir" en las próximas elecciones que la oposición los convierta "nuevamente en víctimas".

"Esta obra representa lo que son los trabajadores y las empresas en un gobierno peronista que hace obra pública, son protagonistas. Con ellos (oposición) van a ser nuevamente las víctimas, nosotros vamos a impedir que eso sea así", dijo Katopodis durante un acto de anuncio de ampliación de una planta de Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA) en el partido bonaerense de San Fernando.

De la ceremonia, en la que también se anunció la construcción de un módulo de tratamiento de afluentes cloacales para 300.000 habitantes, participaron la titular de AYSA y precandidata a intendenta de Tigre, Malena Galmarini; y el ministrode Economía y precandidato a presidente de UxP Sergio Massa.

Karopodis destacó que el actual gobierno "muestra un Estado inteligente que planifica e interviene" en contraposición con "ajustar el sistema jubilatorio, quita de derechos y dolarización de tarifas" que propone la coalición opositora Juntos por el Cambio (JxC).

"Argentina no necesita ajuste y represión. No necesita que se cierren universidades. No necesita que se vuelva a vender Aysa. No necesita el cartel de venta en YPF. Argentina necesita un Estado fuerte e inteligente, todos los días abrir pymes e industrias y generar empleo", subrayó.

En ese sentido, Katopodis destacó que le da "una enorme tranquilidad" saber "qué país tiene en la cabeza" el presidenciable de UxP, Sergio Massa.

"Nos da un enorme orgullo lo que Sergio va a ser capaz de construir y transformar todos los días", sostuvo.

Si bien ejemplificó el rol que tuvo el Estado en la explotación del yacimiento Vaca Muerta y en la construcción del gasoducto Néstor Kirchner que será inaugurado este domingo, Katopodis remarcó que "el futuro también se resuelve con desarrollo, justicia social y equidad".

"Sabemos qué queremos hacer con la Argentina. Cuando gobierna el peronismo las posibilidades son para todos", agregó. (Télam)