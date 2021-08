El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, resaltó hoy la unidad del Frente de Todos, vislumbrada en el acto de entrega de viviendas de ayer en el barrio Isla Maciel, y dijo que el presidente Alberto Fernández "tiene plena conciencia" de que hay que estar "a la altura de la demanda y la confianza de la gente".

"Si hay alguien que tiene plena conciencia de que acá hay que estar todos los días a la altura de la demanda y la confianza que tiene la gente es Alberto Fernández y si hay alguien que está todos los días revisando y entendiendo que no hay margen para ningún tipo de error, es Alberto Fernández", sostuvo Katopodis esta mañana en declaraciones emitidas a Radio con Vos.

"Lo más importante del acto de ayer es la foto. A pesar de las dificultades y la pandemia esa foto está firme. Todos los que empezamos este camino e hicimos el Frente de Todos seguimos juntos", agregó.

Ayer, el Presidente y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner compartieron ayer un acto en el barrio Isla Maciel, en la localidad bonaerense de Dock Sud, en Avellaneda, que contó con la asistencia de los principales referentes de la alianza gobernante.

Allí, Fernández encabezó la entrega de la vivienda número 20.000 de su gestión, en el marco del programa Casa Propia, que prevé para fin de año tener en ejecución algo más de 100 mil hogares y la entrega de 30.000 unidades en todo el país.

"El Frente está hecho de Alberto (Fernández), de Cristina (Fernández), de Sergio (Massa) y de Axel (Kicillof) y eso nos permitió enfrentar muchos de los desafíos estos últimos años", remarcó hoy Katopodis.

Además, se refirió al pedido de "poner orden" que Cristina Fernández le hizo ayer al Presidente durante su intervención en el acto.

"Le doy a esa expresión el tono que corresponde: si acá hay algo que acomodar, hay que hacerlo", dijo Katopodis, y agregó: "Tuvimos una semana difícil y ella tuvo ayer un tono contenedor, orientando cómo no tenemos que perder el eje, no tenemos que desenfocarnos y no tenemos que entrar en la agenda de la posición".

En tanto, el funcionario dijo que "el resultado electoral es más importante para el gobierno que la oposición" en términos de "poder ratificar un rumbo que quedó cuestionado en medio de la pandemia".

"Estamos todos los días respondiendo al principal mandato que tenemos, que son las preocupaciones de la gente. Nosotros jugamos por lo que decida la gente en función de la elección que es clave", señaló Katopodis, y siguió: "Está claro que los problemas de Argentina están hacia adelante, y no hacia atrás".

El ministro dijo que "lo único que está en discusión es quién tiene las mejores soluciones para los problemas que tiene la Argentina" y añadió que "la política es siempre comparativa porque se plantea qué modelo y qué proyecto de país" se busca.

En este sentido, agregó que "no tienen dudas" de que "el proyecto que tiene Alberto Fernández y el Frente de Todos es bien diferente al que tiene el macrismo" y resaltó: "Nosotros no tenemos una mesa judicial y nosotros no endeudamos a la Argentina".

No obstante, aclaró que "eso no quiere decir que no podamos trabajar con ellos" y destacó que, en el Ministerio de Obras Públicas, todos los días trabaja para que "a los intendentes y gobernadores de la oposición les llegue la misma cantidad y calidad de obras que le llegan a los gobiernos oficialistas". (Télam)