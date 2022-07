El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, defendió hoy la inversión del Gobierno nacional en "infraestructura social de cuidado" y destacó que, al día de hoy, se están llevando adelante más de 600 emprendimientos que, una vez inaugurados, serán "el punto de partida", para cambiar la realidad del contexto social.

Este mediodía, el funcionario nacional cerró en Casa Rosada el acto de presentación del Reporte del Presupuesto con Perspectiva de Género del Ministerio de Obras Públicas y el documento sobre los avances del Programa de Infraestructura del Cuidado.

"Nuestro Ministerio tendría que estar, históricamente estuvo, destinado a construir obras de infraestructura, poner caños y ladrillos, sin que eso signifique otra señal ni otro compromiso", expresó y dijo que "entendimos desde el inicio de la gestión que la obra pública tenía que ser parte de una construcción de sentido y de construcción de país".

En ese sentido dijo que había "un conjunto de inversiones que podían inscribirse en esa mirada de infraestructura social de cuidado" y que permitieran comenzar a mitigar las desigualdades en ese terreno.

La Cartera de Obras Públicas difundió hoy un documento que da cuenta de esa realidad: el 91,6% de las mujeres realiza alguna tarea no remunerada; el 21,1% de las mujeres jóvenes (entre 18 y 30 años) en el total de aglomerados urbanos son mal llamadas "ni, ni" (no estudian, no están empleadas, ni buscan empleo), pero el 78,2% de ellas realiza tareas de cuidado intrafamiliar no remunerado.

"Había un desafío muy fuerte en las calles, a partir del movimiento de mujeres. Y allí no quedaron dudas que el ministerio, con sus acciones, cada vez que ponemos un ladrillo, debe aportar a esa construcción social, cómo generábamos obras en Argentina que puedan ir revirtiendo los niveles de inequidad", dijo el ministro.

Katopodis señaló además que la pandemia de coronavirus entregó "una mirada cruda de como estaba la Argentina" y que "obligó a pensar cómo se tenía que avanzar para dar respuesta a estos desafíos".

"En ese marco, hubo una decisión muy decidida, en cabeza del Ministerio de Género, para un cambio de paradigma que supone ir hacia un Sistema de Cuidados. Eso un punto de quiebre que nos tiene que comprometer a nosotros como Ministerio", agregó.

Luego de destacar la "transparencia" de la Obra Pública, destacó que se está avanzando con más de 600 emprendimientos asociados a tareas de cuidado, que se suman a "500 jardines y centros territoriales con el ministerio de género, más de 280 obras en el sistema hospitalario".

"Esos pisos son puntos de partida. Cada vez que cortamos la cinta de un espacio de cuidado, es un punto de partida para modificar un contexto", agregó.

De la actividad participaron, entre otros, la directora nacional de Transparencia, Roxana Mazzola, y la directora de Integración de Políticas de Transparencia en Infraestructura, Romanela Conte.

