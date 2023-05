(Por Nicolás Poggi).- El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, destacó el rol de la Iglesia y los curas de los barrios populares en su formación militante y afirmó que ante cada momento de "incertidumbre" su refugio fue internarse en una "comunidad o en algún pasillo de alguna de las villas" de San Martín, la ciudad del conurbano bonaerense donde ejerció como intendente durante dos períodos.

Militante barrial y de vinculación con los curas tercermundistas, Katopodis planteó en una entrevista con Télam que la problemática del narcotráfico en las zonas más populosas del país debe afrontarse no sólo desde lo punitivo sino también con la presencia del Estado para que "la escuela, el deporte y las oportunidades se distribuyan de una manera más justa". El siguiente es parte del diálogo:

- Télam: ¿Cuánto de esa identidad vinculada a la Iglesia y los curas populares puede trasladarse a la gestión del Estado?

- Gabriel Katopodis: Hay varias cosas que me tocó aprender de chico cerca de los curas villeros, en la imagen del padre Carlos Mujica y de monseñor (Enrique) Angelelli, en La Rioja, y de todos los mártires que tuvimos en la Iglesia por haber hecho la Opción por los Pobres. Hubo un sentido de ejemplaridad, de hombres y mujeres muy comprometidos con lo cotidiano y con los que están más rotos: aquellos vecinos que la vienen pasando mal hace mucho tiempo, y ese compromiso de cercanía y actitud sencilla y austera siempre fue muy importante. Es algo que traté de incorporarlo en mi militancia juvenil, primero, y después ya en mi formación como dirigente e intendente de San Martín.

MIRÁ TAMBIÉN Los detalles de la reunión entre Rodríguez Larreta y la mesa chica de CGT

Me ha servido en cada momento, y sobre todo en los momentos de mayor incertidumbre: cuando no la veo tan clara, siempre me sirvió como reaseguro estar en un barrio, una comunidad y caminar algún pasillo de algunas de las villas de San Martín, estar en contacto con los curas y compartir esa vida cotidiana.

- T: ¿Cómo ve la problemática del narcotráfico en los barrios populares, tanto en San Martín como en el resto del conurbano? ¿Piensa que la conflictividad de Rosario puede trasladarse al Gran Buenos Aires, como denuncian algunos referentes de la oposición?

- GK: Es el tema que nos interpela a toda la dirigencia política y a una parte de la sociedad. Hay temas que pueden estar en la cancha de un sector u otro, pero el narcotráfico y la pobreza nos interpelan a todos y nos obliga a tener una mirada mucho más allá de las cuestiones partidarias y coyunturales. Es un fenómeno que está asociado a la capacidad que tengamos de organizar comunitariamente a nuestra gente, tener más presencia del Estado y estar todos los días compitiendo y dando esa pelea para que los pibes no se paren en una esquina y queden rehenes del manejo de estos tipos que lucran con la vida de nuestra gente, entren a los dispositivos que tiene el Estado y que tiene que seguir desarrollando.

En San Martín nuestra pelea fue siempre con más presencia del Estado, tensando y organizando uno de los extremos con los que tenemos que dar la discusión: el punitivo. El otro es la presencia del Estado: en qué medida la escuela, el deporte y las oportunidades se distribuyen de una menare más justa y podamos disputar ese colectivo y no lo entreguemos a la posibilidad de que se constituyan estos ejércitos que todos los días vemos en Rosario y distintos lugares del país.

MIRÁ TAMBIÉN Trotta informó que hay más de 14 mil inscriptos para tomar cursos en la Escuela Néstor Kirchner

- T: El papa Francisco advierte sobre esta necesidad global de interpelar desde el Estado. ¿Siente esa influencia del Papa a la hora de gestionar?

- GK: Sí. Hay una mirada muy clara de Francisco de las tensiones que tiene el mundo. La Iglesia ha tenido un obispo y un Papa muy bien posicionado en poner sobre la mesa y dar discusiones sobre cómo los factores de poder y un capitalismo en clave de negocios y rentabilidad va produciendo un mundo mucho más injusto. Sin duda que la idea de cuidar la casa común que él plantea y generar condiciones más justas e igualitarias producen y provocan tensiones. Él las dio al interior de la Iglesia, marcando qué tipo de religiosidad y de vida pastoral tenía que tener la Iglesia, y también lo transmite al conjunto de la sociedad. (Télam)