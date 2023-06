El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, consideró hoy que "lo más importante" de cara a las próximas elecciones "es que el peronismo logre un gran acuerdo" sin recurrir a una interna en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 13 de agosto, y sostuvo que el Frente de Todos (FdT) "debe ordenarse en la confrontación con el macrismo y la oposición".

"La realización de las PASO en el FdT es algo discutible. Algunos creen que sí, otros que no. A mí lo que me parece más importante es que el peronismo logre un gran acuerdo. Si no sucede, habrá entonces una interna. Lo importante es poder evitar que el macrismo vuelva a gobernar la Argentina", advirtió Katopodis esta mañana en declaraciones a FM Futurorock.

MIRÁ TAMBIÉN Teresa García: No tenemos que dar el espectáculo de JxC sino discutir ideas con tranquilidad

Elecciones 2023

Ayer los gobernadores del peronismo y fuerzas aliadas reclamaron una "lista de unidad y consenso" con "integración federal" y lanzaron una Comisión de Acción Política destinada a elaborar un "plan de gobierno" para el próximo período.

En tanto, Katopodis señaló hoy que "el país no se arregla con una interna del peronismo", y aseguró que lo único que le interesa es "ganar los elecciones porque Argentina se encuentra en un gran peligro" si retorna Juntos por el Cambio (JxC) al gobierno.

Al mismo tiempo, valoró que tras el encuentro de gobernadores "el peronismo empieza a moverse y a comprometerse con esta situación y se pone en posición de ganar" y lograr "fuertes niveles de entendimiento".

MIRÁ TAMBIÉN Presentan libro sobre lawfare y uso del sistema penal como herramienta de persecución política

Gobernadores tras la reunión en el CFI

"La confrontación con la oposición es lo único que nos tiene que ordenar. El resto es todo instrumental. No se ganan elecciones con lamentos o disputas entre los compañeros. Cuando el peronismo se centró en las disputas internas, no le fue bien".

Ayer, en el documento publicado tras la reunión en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), los gobernadores señalaron que buscan hacer oír su voz en la "construcción de un país más justo, federal y democrático" y que decidieron exponer sus demandas ante la "difícil situación socioeconómica que atraviesa el país y en el marco de su responsabilidad institucional y política".

Por eso reclamaron una "lista de unidad y consenso con integración de carácter federal" para los comicios, con una "estrategia electoral superadora de la coyuntura y de carácter federal, convocando a otras fuerzas políticas". (Télam)