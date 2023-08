El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, señaló hoy que las medidas anunciadas este domingo por el titular de Economía, Sergio Massa, son "una señal muy clara de la pelea" que está dando contra el FMI y sectores empresarios, y consideró que mientras "algunos sectores buscan que Argentina no se encamine", de la mano de Unión por la Patria (UxP) "vamos a ir saliendo todos juntos".

"Los anuncios de Massa son una señal muy clara de la pelea que Sergio tiene con el FMI, la pelea con empresarios que lo único que tienen en su cabeza es la caja registradora y aplican aumentos en los precios", indicó Katopodis en diálogo con Radio 10.

En esa línea, marcó que "todo lo que no es ajuste es nuestro: educación pública, recomposición del salario, pymes, ciencia y tecnología".

El candidato presidencial de UxP, "Sergio (Massa) empieza a tomar decisiones porque no se puede esperar al 10 de diciembre. La paciencia está finita y él lo sabe, por eso son estos anuncios, que no vamos a dejar de tomar de acá a diciembre porque no andamos especulando por un hecho electoral", añadió.

Frente a los comicios generales, el ministro de Obras Públicas manifestó que "a la gente hay que explicarle que el voto en octubre tiene consecuencias por cuatro años, no solo define un modelo de país sino un rumbo familiar y social".

"Lo que propone la derecha ya sabemos que no funcionó nunca. Serán los padres los que tendrán que explicarles a los pibes que se quedarán sin laburo si gana la derecha", indicó.

Respecto a "los que dicen por qué Massa no arregla los problemas ahora, es porque estamos solucionando los temas de coyuntura, que surgen problemas todos los días, necesitamos un contexto en dónde Massa esté él cuatro años gobernando, sentado en la punta de mesa, tomando decisiones", expresó.

Y señaló que "la preocupación de la gente es muy clara: quieren laburo con un sueldo que alcance, un poco más de seguridad y vivir más tranquilos, la gente necesita proyectar a un plazo que sea mayor a una semana, que pueda cambiar el auto, pensar en una vivienda, en darse gustos".

"El peronismo debe hacerse cargo de que estamos mal, de que hay que mejorar los sueldos, de que se puede vivir mejor", subrayó Katopodis.

Asímismo, consideró que al presidente "Alberto Fernández, le cayeron las siete plagas, tuvo que gobernar una crisis muy fuerte y la realidad es que va a dejar un barco a flote".

"Sergio Massa tiene la principal tarea de poner a la Argentina en otra velocidad. Tiene capacidad de negociación, no se pone nervioso, defiende los intereses de los argentinos", marcó.

Además, Katopodis adelantó que tiene "hablado con Sergio llevar adelante el plan de obra pública más importante de la historia de Argentina. Ya estamos construyendo 500 centros de desarrollo infantil, vamos a hacer mil más. Hicimos 167 obras en 56 universidades nacionales, muchas en construcción, y vamos a hacer 300 más. La Argentina necesita eso, no necesita ni ajuste ni sacrificio".

"No hay que explicar más la sequía y cómo conseguiremos los dólares, hay que explicarle y decirle a la gente que en el futuro vamos a estar bien, darles confianza y promesas hacia dónde queremos llevar al país", añadió.

En ese sentido, consideró que "hay que salir de vuelta a la calle, al mano a mano, una campaña donde cada militante tiene una tarea fundamental, es el Scaloni del momento", refirió en alusión a Massa.

"Hay que plantear que somos peronistas, ya no es entrar al balotaje sino que vamos a ganar, que hay esperanza, que podemos cambiar la realidad", enfatizó el ministro de Obras Públicas.

Respecto a los intentos de robos a comercios que sucedieron la semana pasada, Katopodis consideró que "nuestro pueblo es pacífico, tiene muy en claro lo que pasó en el 2001 y está alejado de eso. Lo que sucedió el otro día fue una banda de delincuentes, de un grupo de pibes y fue un mensaje direccionado por alguien".

"Nadie puede negar que la situación está mal, pero la propuesta no es que cada uno se salva como puede, vamos a ir saliendo todos juntos, nadie se va a quedar atras", indicó y advirtió que "hay actores que van a seguir buscando que Argentina no se encamine". (Télam)