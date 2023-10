El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, advirtió hoy que el ajuste que llevará a cabo el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, en caso de ganar las elecciones será "despiadado", ya que "promete una cirugía mayor sin anestesia" que "romperá la Argentina en mil pedazos".

"El ajuste (de Milei) va a ser despiadado. Queda más que claro que promete cirugía mayor sin anestesia. A cuatro días de las elecciones no deben quedar dudas: Javier Milei viene a romper la Argentina en mil pedazos", alertó hoy el ministro desde su cuenta de la red social X (exTwitter).

Ante ese panorama, siguió Katopodis, "nadie se puede hacer el distraído" y convocó a dirigentes y militantes de Unión por la Patria (UxP) a "hablar con la gente sin parar hasta el viernes a las 8 de la mañana, cuando comienza la veda".

"No tiene que quedar ningún argentino o argentina que no sepa lo que se juega en esta elección. Milei no, la bandera nos une", insistió desde las redes el ministro de Obras Públicas.

Katopodis acompañó su posteo con un recorte de la entrevista que el postulante a la Presidencia por LLA brindó esta mañana al canal A24, en la que afirmó que de ganar las elecciones el primer día de su mandato enviará un paquete de medidas que de "no tener aprobación" las va a "sobre-exagerar en ajuste fiscal".

"El día 10 (de diciembre) nos paramos ahí, hacemos la reforma de la Ley de Ministerios -eso lo podemos hacer- y mandamos todo el paquete de leyes que tienen que ver con la reforma del Estado, con la modernización del mercado laboral y con la reforma monetaria. Va todo", dijo Milei durante la entrevista.

Además, sostuvo que "en el medio vamos a trabajar sobre el gasto público para poner las cuentas fiscales en orden".

Al ser consultado sobre qué haría en caso de no contar con la aprobación o consenso para ejecutar esas medidas, el candidato presidencial de LLA replicó que "todo lo que no me aprueben (en el Congreso) lo voy a sobre-exagerar en ajuste fiscal". (Télam)