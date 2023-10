El ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, dijo hoy que "siempre es importante que los candidatos ofrezcan propuestas y las soluciones a los problemas que tiene el país" y sentenció que el postulante oficialista, Sergio Massa, "está muy convencido de cuál es el camino y que es él quien les conviene a todos los argentinos".

Al arribar al Centro de Convenciones Forum de Santiago del Estero para presenciar el debate de los candidatos presidenciales, Katopodis dijo a Télam que "es responsabilidad nuestra poder hablar, poder contar, poder dar cuenta de lo que nosotros creemos tiene que hacer la Argentina".

"El gobierno de Sergio Massa va a ser un gobierno diferente, va a iniciar una etapa distinta, va a tener otras prioridades y va a marcar definitivamente un tiempo sin sacrificios, con menos dolor y un tiempo con mucha más esperanza", afirmó.

"Siempre es importante que los candidatos ofrezcan propuestas y las soluciones a los problemas que tiene el país. Massa está muy convencido de cuál es el camino y que es él quien les conviene a todos los argentinos", dijo.

MIRÁ TAMBIÉN Tenemos el candidato más preparado y el que más pone el cuerpo, dijo Daer en la previa del debate

Katapodis abundó que Massa está convencido de que el camino "es con más trabajo, con más inclusión, con un Estado más cercano y eficiente y no con ajuste y sacrificio".

"Los argentinos no estamos en condiciones de seguir haciendo sacrificios y la verdad que ellos de alguna manera proponen lo mismo: Ajuste y sacrificio, y me parece que está claro que la Argentina va a salir adelante no por cualquier lado, va a salir adelante de la mano de la obra pública, de la industria nacional, del trabajo argentino", manifestó.

Añadió que "siempre hemos tenido esos motores, esas poleas, esas palancas para que la Argentina salga" adelante.

Consultado sobre el caso del exjefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, dijo que "me parece que el gobernador (Axel Kicillof) actuó con rapidez" al aceptarle la renuncia. Agregó que "eso revela la posición sobre el tema; Massa hizo las llamadas correspondientes, Martín presentó la renuncia y para nosotros es un tema en ese sentido terminado".

MIRÁ TAMBIÉN Alberto Fernández felicitó a Candela Francisco por el campeonato Sub 20 de ajedrez

Insaurralde renunció a su puesto de jefe de gabinete bonaerense después de que se conociera públicamente un viaje que el ahora exfuncionario hizo junto a la modelo Sofia Clerici a Marbella (España). (Télam)