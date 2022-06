Los diputados de Juntos por el Cambio (JxC) Graciela Ocaña y Waldo Wolff presentaron hoy una denuncia en Comodoro Py para solicitar que se investigue al titular de la empresa estatal Energía Argentina (ex Integración Energética Argentina), Agustín Gerez, como también "a los funcionarios que intervinieron en la confección de la licitación pública 01-2022", por la cual se construirá el gasoducto Néstor Kirchner.

La denuncia es por los supuestos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública (artículos 248 y 265 del Código Penal), y los denunciantes se basaron en el escrito 'en off' que el viernes por la noche difundió el Ministerio de Desarrollo Productivo con cuestionamientos al proceso licitatorio -que aún está abierto-, planteos que fueron rechazados y desmentidos por la empresa en un comunicado que emitió como respuesta.

Esta mañana, tras presentarse en los tribunales de Retiro, Ocaña escribió en su cuenta de Twitter que ella y Wolff, en tanto firmantes de la denuncia, esperan "que la Justicia investigue y castigue a los responsables", al hacerse eco del contrapunto entre el exministro Matías Kulfas y los responsables Energía Argentina (exEnarsa).

La empresa, por otro lado, informó que para la adquisición de válvulas "el proceso licitatorio aún se encuentra abierto y será declarado fracasado, debido a que ninguna de las ofertas cumple con los plazos de entrega solicitados", con lo cual respondió otro de los reproches que incluía la nota 'en off' enviada por WhatsApp.

En otra derivación del cruce, la empresa santafesina Laminados Industriales -a la que el informe de Desarrollo Productivo había mencionado como perjudicada por el pliego- negó que esté en condiciones de producir "chapa con calidad API apta para gasoductos, ni tampoco apta para caños de 36 pulgadas de diámetro".

La difusión del escrito con las observaciones sobre el proceso licitatorio del gasoducto generó además una dura intervención de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en sus redes, quien consideró "muy injusto" y "muy doloroso" recibir ataques de "funcionarios del propio gobierno del Frente de Todos", a quienes acusó por hacerlo "sin dar la cara, en off, mintiendo y utilizando periodistas",.

El presidente Alberto Fernández coincidió en la crítica al recurso del 'off' al subrayar que es "éticamente reprochable hablar en off en desmedro de otro", remarcó que él "no avala esos procederes" y, finalmente, le solicitó la renuncia al cargo a Kulfas, quien será reemplazado por el embajador de la Argentina ante Brasil, Daniel Scioli. (Télam)