El bloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio (JxC) solicitó hoy una reunión de la Bicameral de inteligencia para tratar "el espionaje a la Corte Suprema" y pidió que se analice el vínculo con la causa del legislador Rodolfo Tailhade (FdT), quien a su vez negó conocer al policía detenido en el marco de la investigación y advirtió sobre la puesta en marcha de "una operación armada por (el titular del máximo tribunal) Horacio Rosatti".

Tailhade habló en una entrevista con la TV Pública, donde rechazó conocer al expolicía Ariel Zanchetta pero además atribuyó el eventual pedido de su desafuero mencionado desde JxC (una solicitud que solo puede hacer la Justicia) a "una operación armada" por Rosatti y su asesor Silvio Robles.

Para Tailhade, titular de la comisión de Justicia de la Cámara baja, el objetivo de lo que definió como una "operación" impulsada desde las autoridades de la Corte es "descalificar" el trabajo de la Comisión de Juicio Político que analiza la conducta de los propios jueces del tribunal.

En tanto, el diputado Cristian Ritondo, que encabeza el bloque del PRO, anunció en una conferencia de prensa que JxC le requirió hoy al legislador del FdT Leopoldo Moreau que convoque de manera urgente a la Bicameral de Inteligencia y que se constituya "una subcomisión" para seguir el caso desde el Congreso.

Ritondo solicitó además que "se le limite al diputado Tailhade su participación" en la Bicameral de inteligencia y que la propia comisión se presente como querellante en la causa que lleva adelante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobre el presunto espionaje a jueces y funcionarios del máximo tribunal.

Por su parte, el presidente del bloque de la UCR, Mario Negri, afirmó que el interbloque opositor pretende "actuar con mucha responsabilidad" y prometió evitar que el caso quede impregnado "en la cuestión electoral".

"Cuando termine la elección y a cuarenta años de la democracia, la política argentina va a tener que levantar mucho la mira, no puede ser que a las instituciones las secuestren los servicios de inteligencia", agregó Negri.

Tailhade, en sus declaraciones a la TV Pública, dijo que mantuvo "tres intercambios" con el exagente de la PFA Ariel Zanchetta pero que nunca le compró información "ni a él ni a nadie", y aseguró no conocerlo.

"Tengo tres intercambios con esta persona que está detenida, a quien no conozco, no tengo la menor idea de quien es. Nunca le pedí información, mucho menos le compré información, ni a él ni a nadie", subrayó el diputado del FdT (ahora Unión por la Patria).

Además, indicó haber chateado con Zanchetta por pedido de "un compañero" que se lo presentó como "un periodista de Junín" que tenía un medio de comunicación llamado "Enclave" y que quería "replicar información de su medio".

"Me di cuenta que no era demasiado serio el muchacho y nunca le di bola", añadió.

Tailhade resaltó que fue "hace 17 días" que "trascendió" que su contacto estaba en el teléfono celular de Zanchetta, el expolicía detenido como parte de la investigación, y contó que en ese mismo momento hizo "una presentación ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi" para que lo convocara "de inmediato" a declarar.

"Pero hasta ahora no me llamó", afirmó.

El diputado también resaltó que en el dictamen de 143 páginas del fiscal a cargo de la investigación, Gerardo Pollicita, "no hay una sola referencia" a su nombre.

"No hay una sola referencia a mi nombre ni vinculación con este hombre. Cero referencias a Tailhade. Lo que están haciendo es una operación", insistió el legislador, y agregó que "son todos unos cachivaches los que están diciendo eso".

"Quieren descalificar el juicio político. Quieren aprovechar este escenario para decir que durante diez meses la comisión trabajó sobre la base de espionaje ilegal de Tailhade", recalcó.

El diputado detalló que el primer diálogo que tuvo con Zanchetta fue en septiembre del año pasado cuando le envió "el listado de causas judiciales que tiene Elisa Carrió" junto con "un archivo", el cual -dijo- "nunca abrí".

"Las causas de Carrió, de Tailhade, de cualquiera, son públicas, uno va a la mesa de entradas de la cámara federal y saca todas las causas", agregó.

También, señaló que "la segunda" fue "dos meses" después cuando le ofreció "algo interesante" sobre el diputado Luis Juez y "nunca" se lo envió.

"El tercer mensaje -continuó- es del 4 de diciembre, un domingo, donde me dice 'tengo para pasarte la filtración de los chats de Lago Escondido'. Pero en realidad me pasa un link donde todos sabíamos que los chats estaban subidos. A eso no le contesté. Esas son las tres conversaciones", precisó.

Por otro lado, en la rueda de prensa realizada por el interbloque de JxC, el diputado Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, respondió ante una pregunta que "si hay un pedido de desafuero de parte de la justicia contra Tailhade se va a aprobar".

La causa que vincula a Zanchetta está siendo investigada por la Fiscalía Federal 11, donde por pedido del fiscal Pollicita se solicitaron pedidos de indagatoria y allanamientos, en el marco de "una posible comisión de delitos correspondientes con actividades ilegales de inteligencia".

(Télam)