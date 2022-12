El interbloque de Juntos por el Cambio resolvió no dar quórum en la sesión especial convocada para hoy, que sería la última del año, pese a que el oficialismo amplió el temario e incorporó algunas cuestiones que reclamaba el arco opositor.

En una conferencia de prensa ofrecida por los jefes de la UCR, Mario Negri; del PRO, Cristian Ritondo; de Evolución, Rodrigo De Loredo y de la CC, Juan Manuel López, la oposición consideró que había sido una "trampa" del oficialismo ofrecer sumar temas al debate, como una forma de lograr que los legisladores opositores cambiaran su decisión de no dar quórum.

"Habíamos decidido no dar quórum y hoy, sorpresivamente, cuando advirtieron que no tenían número, hicieron una ampliación de temario, pero no vamos a sesionar de esta manera. Estamos dispuestos a acordar un plan de labor que pueda consensuarse entre el oficialismo y la oposición con temas vinculados a lo que la gente está demandando, que no puede esperar caprichos de nadie", aseguró Negri.

Además, en un comunicado de prensa, los diputados del interbloque insistieron: "Luego de advertir que no tienen quórum decidieron de forma inconsulta ampliar el temario incluyendo la ley de alquileres, intentando una nueva trampa".

"Reiteramos nuestra vocación de diálogo y búsqueda de consensos para trabajar en esta Cámara de Diputados sin manoseos ni artimañas y con la seriedad que la labor parlamentaria exige", expresaron y remarcaron que "en reiteradas oportunidades" solicitaron al oficialismo que convocara "a los jefes de todos los bloques para consensuar una agenda de trabajo". (Télam)