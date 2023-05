(Por Damián Juárez) Juntos por el Cambio apuró en los últimos días la ya anunciada depuración de sus candidaturas, aunque este fenómeno no implicó acuerdos entre los principales sectores enfrentados: el larretismo y el macrismo.

La diputada nacional María Eugenia Vidal, quien todavía seguía en la disputa por una postulación presidencial, anunció que se baja de esa carrera, como se esperaba.

Vidal quedó descolocada en medio de la polarización partidaria y ante la falta de acuerdos entre el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y el exmandatario y fundador del PRO, Mauricio Macri.

Con Macri jugado por la candidatura a la Casa Rosada de Patricia Bullrich y Larreta encarnando su propia postulación, Vidal cayó por su propio peso, sin lograr pararse como una posible candidata de unidad, ni a nivel nacional ni en la ciudad de Buenos Aires.

En este distrito también se bajó de su candidatura Soledad Acuña, otra de las postulantes que había sacado a la cancha Larreta para ofrecer opciones frente a la postulación de Jorge Macri, el candidato bendecido por su primo Mauricio y por la propia Bullrich.

Acuña declinó su candidatura, e inmediatamente Larreta propuso que se postulara a vicejefa de Gobierno del candidato amarillo que gane las PASO.

En esa pelea quedaron ahora dos ministros porteños: Jorge Macri, titular de la cartera de Gobierno y exintendente del partido bonaerense de Vicente López, y Fernán Quirós, ministro de Salud del distrito capitalino.

Larreta se mostró con Quirós días pasados recorriendo el Barrio Chino en el Bajo Belgrano, en una nueva muestra de su respaldo al médico para que sea su sucesor.

Todo se encamina a que haya entonces una PASO entre ambos para ver quién será el candidato del PRO que quedará en carrera en CABA, salvo que haya un acuerdo para resolverlo puertas adentro, que hoy aparece como muy lejano en un marco de una interna que crece en intensidad.

Más allá de estos cruces puertas adentro, en JxC se entusiasman con haber reducido en parte la tensión interna a partir de la reunión del PRO realizada en la casa de Jorge Triaca en San Isidro como en el encuentro de economistas realizado días atrás en el Hotel Emperador.

Esta última reunión será la primera de una sucesión de encuentros donde los equipos técnicos de los distintos partidos que forman la coalición opositora intentarán consensuar políticas comunes en temas macroeconómicos.

Mientras que en el interior del país el PRO y el radicalismo avanzan en acuerdos en los principales distritos, a nivel nacional estos entendimientos aún no fueron planteados.

En la semana se confirmó que Carolina Losada, de la UCR, será candidata a la gobernación por Santa Fe, secundada por Federico Angelini, del PRO.

También hubo acuerdo en Córdoba hace algunas semanas, donde Luis Juez del PRO será el candidato a gobernador y Rodrigo De Loredo, que también competía por ese puesto en representación de la UCR, irá por la intendencia de la capital mediterránea.

Sin embargo, estos acuerdos provinciales no se trasladan a distritos como la CABA o la Provincia de Buenos Aires, donde no solo no hay acuerdos de fórmulas cruzadas entre la UCR y el PRO, sino que el propio PRO presenta varias alternativas, todas dominadas por la disputa de fondo Larreta-Macri.

En el distrito bonaerense, Larreta y Diego Santilli, su candidato a gobernador, dieron en los últimos días una demostración de fuerza reuniendo a 30 referentes provinciales.

Del otro lado, las huestes de Bullrich podrían contestar en los próximos días confirmando que Cristian Ritondo será el candidato a gobernador de ese sector, conocido popularmente como los "halcones" del PRO.

Por el lado del radicalismo, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, espera que un previsible triunfo de su candidato a la gobernación en los comicios de mañana en la provincia, Carlos Sadir, lo impulse a nivel nacional.

En La Rioja, en tanto, donde también se vota este fin de semana, el actual gobernador Ricardo Quintela, del Frente de Todos, lleva ventaja en la previa, y la coalición conformada a nivel nacional por el PRO, la UCR, la Coalición Cívica y Encuentro Republicano se contentaría con retener la intendencia de la capital provincial.

En los bunkers de JxC también miran los comicios riojanos para ver la potencia concreta de Javier Milei, quien en esa provincia avala la postulación de Martín Menem, hijo de Eduardo Menem y sobrino del fallecido expresidente que gobernó el país entre 1989 y 1999.

En este sentido, puertas adentro de JxC también se entusiasman con el anuncio hecho por La Libertad Avanza, el partido de Milei, de que no competirán con candidatos en todas las provincias, lo que interpretan como una señal de debilidad del candidato ultraliberal, que sin embargo sigue exhibiendo buenos números a nivel personal como candidato a la Presidencia. (Télam)