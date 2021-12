Los 127 diputados nacionales electos el 14 de noviembre último juraron hoy en sus cargos en el marco de una sesión preparatoria en la que también se definieron las autoridades del cuerpo para el nuevo período parlamentario, que continuará a cargo de Sergio Massa.

La sesión se inició poco después de las 12.30 con la presencia de 232 diputados y fue abierta por el diputado de mayor edad, Daniel Ferreira (Frente de Todos-Jujuy), tras lo cual se eligió como presidente provisional a Sergio Massa, quien tomó juramento a los 127 legisladores electos el 14 de noviembre.

Con la jura de estos legisladores, se dará forma a una nueva composición parlamentaria para el segundo tramo de la gestión de Alberto Fernández, en la que el oficialismo será primera minoría en ambas Cámaras.

Los diputados electos juraron divididos por distintas fórmulas, que son cuatro: 1.- Por la Patria. 2- Por Dios, la Patria y "Estos santos evangelios", con la Biblia; 3.- Por Dios y la Patria y 4.- La Patria se lo demande.

Los primeros legisladores en jurar fueron el radical Facundo Manes, la dirigente de la Coalición Cívica (CC), María Borrego, y el macrista Hernán Lombardi, quienes lo hicieron con la fórmula por "la Patria y la Constitución".

También, lo hicieron los legisladores de izquierda Nicolás del Caño y Romina del Pla, y el oficialista y sindicalista Hugo Yasky, quiénes lo hicieron por la Constitución Nacional.

Al prestar su juramento, Del Caño pidió "echar al FMI" mientras que Del Pla lo realizó "por los trabajadores de la salud héroes en la pandemia" y contra el pacto con el FMI, mientras que Yasky juró "por los 30 mil desaparecidos y por la Patria".

Uno de los juramentos más polémicos fue el de la diputada electa de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, que lo hizo "por las víctimas del terrorismo", frase que generó silbidos por parte de los presentes.

En el primer tramo, también juraron los bonaerenses oficialistas Leopoldo Moreau, Sergio Palazzo, Victoria Tolosa Paz, y los opositores Daniel Santilli, Graciela Ocaña, y el legislador de Identidad Bonaerense, Florencio Randazzo.

Luego, prestaron juramento los diputados del FDT Daniel Gollan, Marcela Passo, Agustina Propato, Vanesa Siley, Constanza Alonso, Julio Pereyra, Mónica Litza, Daniel Arroyo, Brenda Vargas Matyi. Rogelio Iparraguirre y Mónica Macha.

También juraron los diputados electos de JxC Marcela Campagnoli, Juan Manuel López, Danya Tavela, Gerardo Milman, María Sotolono, Emilio Monzó, Gabriela Besana, Margarita Stolbizer, Alejandro Finocchiaro y Fabio Quetglas.

Por otra parte, por Avanzar Libertad juraron José Luis Espert y Carolina Piparo, juraron bajo la misma fórmula.

Estuvieron presentes el ministro del Interior, Eduardo 'Wado' De Pedro; el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; el secretario de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, cuya esposa Agustina Propato, asumió como diputada nacional; el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kleplak; los gobernadores de San Juan, Sergio Uñac; de Catamarca, Raúl Jalil, que también asistió al juramento de su esposa Silvana Ginochio (Frente de Todos).

En el marco de la sesión, Massa debió pedir silencio en varias oportunidades y que respeten a los que todavía no juraron, al recordar que no podían sentarse hasta no terminar con las juras: "ante las juras los diputados deben permanecer parados", planteó.

También, tuvo un párrafo para su antecesor, Emilio Monzó, expresidente del cuerpo durante la gestión macrista, que juró como diputado nacional, y bromeó: "Yo no se la hice tan difícil a usted, diputado Monzó".

Tras las juras de los diputados, se ratificaron las autoridades del cuerpo y fue reelecto el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

También, se ratificó a José Luis Gioja como vicepresidente del cuerpo y la continuidad del diputado del PRO por Mendoza, Omar De Marchi como vicepresidente segundo, en tanto que, a propuesta del radicalismo, se eligió a Julio Cobos en la vicepresidencia tercera, en reemplazo de Alfredo Cornejo, que asumirá como senador nacional. (Télam)