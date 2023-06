Los presidentes de los partidos que integran Juntos por el Cambio (JxC) se encuentran reunidos esta tarde en la sede del comité nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) para continuar con las negociaciones, de cara al vencimiento del plazo esta medianoche para la inscripción de alianzas que competirán en las PASO del 13 de agosto.

Participan del encuentro -en el comité de la calle Alsina- Gerardo Morales (UCR), Federico Angelini (PRO), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Republicano Federal), acompañados por los apoderados de cada espacio.

La coalición opositora encara hoy un día de intensas negociaciones, de cara al vencimiento de inscripción de alianzas que vence esta medianoche, en medio de las tensiones que aún perduran en la coalición opositora por la intención de algunos sectores del espacio de incorporar a nuevos actores como Juan Schiaretti.

Según pudo saber Télam, el nombre de la alianza seguirá siendo Juntos por el Cambio y se inscribirán los partidos que vienen conformando el espacio en los últimos años, sin grandes sorpresas.

En este sentido, el núcleo central de los partidos está compuesto por los fundadores de lo que por entonces se llamó Cambiemos, al conformarse en 20215, y luego se transformó en Juntos por el Cambio: la UCR, la Coalición Cívica y el PRO.

A estos partidos "fundadores" hay que sumar Encuentro Republicano Federal, de Pichetto, formación que se incorporó a la coalición para los comicios de 2019.

También serán inscriptos dentro de la alianza el Partido Demócrata Progresista; el Partido Unión Popular; el GEN, de Margarita Stolbizer; el Partido Unir, de Alberto Asseff (cercano a Patricia Bullrich), y el Movimiento de Integración y Desarrollo, MID.

En las últimas semanas, dos de los precandidatos presidenciales de Juntos por el Cambio -Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales- impulsaron el desembarco en la coalición del gobernador de Córdoba Juan Schiaretti, lo que no se logró ante el rechazo del sector referenciado en Patricia Bullrich.

Ante esta realidad, Schiaretti inscribió ante la justicia electoral su propia alianza, que nuclea a peronistas no kirchneristas, y llamada "Hacemos por Nuestro País".

El espacio está integrado por el Partido Socialista, el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Autonomista y otras fuerzas provinciales.

Asimismo, Juntos por el Cambio logró sumar en los últimos días a su PASO presidencial al diputado nacional y economista José Luis Espert, referente de Avanza Libertad.

Sin embargo, en este caso, ese sello no será anotado como uno de los partidos que integran la alianza Juntos por el Cambio ya que no tiene representación a nivel nacional, y por lo tanto no cumple los requisitos que marca la justicia electoral para la inscripción que vence hoy.

Esta mañana, la precandidata presidencial del PRO Patricia Bullrich aseguró hoy que si gana las PASO del espacio y luego los comicios presidenciales intentará conformar una alianza legislativa con el sector de La Libertad Avanza, referenciado en Javier Milei, para aprobar distintas leyes en el Congreso Nacional.

"Si soy yo la candidata de Juntos por el Cambio voy a poder articular con el bloque Libertad Avanza, y lograr aprobar las leyes principales que vamos a mandar al Congreso", indicó Bullrich al hablar con CNN Radio.

Cuando se discutió dentro de Juntos por el Cambio la posible incorporación de otros sectores políticos, Bullrich ya había anticipado que ella era partidaria de establecer estos acuerdos una vez celebradas las elecciones, y no antes, justamente para tener mayorías parlamentarias.

La precandidata presidencial del PRO, que irá a las PASO a enfrentar a Horacio Rodríguez Larreta, entre otros contendientes, agregó que este tipo de acuerdos legislativos conformarán "la arquitectura, la ingeniería jurídica" que permitan llevar adelante "un cambio profundo".

Bullrich bloqueó en las últimas semanas la incorporación al espacio de Juntos por el Cambio del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, impulsada por Rodríguez Larreta y por uno de los precandidatos presidenciales de la UCR, Gerardo Morales, aunque sí aceptó la incorporación del diputado nacional José Luis Espert, de Avanza Libertad. (Télam)