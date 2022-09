El arzobispo de La Plata, Víctor Fernández, realizó hoy un reconocimiento a la figura del Papa Francisco en la Catedral platense y convocó a todas las fuerzas políticas a recoger su mensaje de austeridad, solidaridad con el otro y de propiciar un mundo productivo con creación de trabajo y sustentable con el medio ambiente, atentos a que el deterioro del ecosistema y la sociedad afecta a los sectores más vulnerables.

El encuentro, que se extendió por más de dos horas, contó con la presencia del gobernador Axel Kicillof, los intendentes Julio Garro (La Plata), Mario Secco (Ensenada) y Fabián Cagliardi (Berisso), ministros y ministras del Gabinete bonaerense, funcionarios locales, representantes sindicales y de distintos credos.

Además, se acercaron a la catedral un gran número de vecinos y trabajadores nucleados en distintos gremios que siguieron el homenaje desde las escalinatas de la iglesia a través de pantallas.

“Tuve un sueño y el sueño era que Francisco ya no estaba. Cuando me desperté me angustié mucho porque pensé en que nunca le habíamos hecho un acto de reconocimiento y afecto acá”, explicó a Télam el arzobispo, minutos antes de que comenzaran a llegar los primeros invitados.

Y agregó: “No quería arrepentirme que uno de los nuestros está en ese lugar, preocupado por todo el mundo, con un testimonio de pobreza personal, de cercanía a los más pobres; y nunca haberle hecho una demostración de cariño, de reconocimiento”.

Monseñor Fernández además se refirió a la invitación cursada a referentes de distintos espacios políticos: “Si no vienen todos pierde fuerza. Cuando Francisco invita a la cultura del encuentro, a acoger a todos los seres humanos es porque todos tienen su dignidad más allá de cómo piensen. Si no era un acto plural con otras religiones, con políticos de todos los colores tampoco iba a tener un sentido adecuado”, destacó.

El acto lo tuvo al arzobispo como principal orador, quien resumió el mensaje de Francisco en sus dos encíclicas sociales, y luego representantes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y de la Universidad Católica de La Plata (UCALP) presentaron una reacción a estos contenidos planteando un anclaje en la realidad regional.

“Tuve mis vacilaciones, pero a esta altura está claro que Francisco trasciende la Iglesia Católica y tiene un significado para todo el mundo”, planteó Fernández al comienzo de su discurso antes de referirse a la encíclica Laudato Sí.

“La primera clave es el valor de cada criatura, cuando se coloca la razón técnica sobre la realidad se debilita el valor que tiene el mundo en sí mismo, la razón técnica en mano de seres todopoderoso nos lleva a que arrasen con todo”, destacó Fernández y luego agregó que la segunda clave de la encíclica es que “no podemos entender la naturaleza como algo separado, es el ámbito donde crecemos, el mundo se contempla desde adentro”.

El Arzobispo destacó además que “se invita a otro estilo de vivir bien” y apuntó contra la “cultura del descarte”.

En otro segmento de su resumen planteó que “hay un modo de entender la vida y la acción humana que se ha desviado” y agregó que “el ser humando está desnudo frente a su propio poder, que sigue creciendo sin tener una ética sólida, una cultura una espiritualidad que lo limite y lo contenga”.

“La actividad empresarial es una noble vocación orientada a producir riqueza y a mejorar el mundo y crear puestos de trabajos”, añadió.

Y por último destacó que la última clave apunta a quienes “no tienen poder”, y en ese sentido señaló que “el deterioro del ambiente y la sociedad afecta de modo especial a los más débiles del planeta” y que Francisco hace un planteo “ecológico que se convierte en planteo social para escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres”.

Fernández luego resumió la encíclica Fratelli Tutti y enumeró dos cuestiones: la apertura universal del amor, dado que -dijo- “el amor es capaz de abrirse y dar a todos, el amor no es geográfico sino existencial”; y en segundo lugar destacó dignificar a la persona "más allá de toda circunstancia” y a la generación del trabajo como “el camino” para dotar de dignidad al pobre.

Tras la exposición del arzobispo platense, el investigador del medioambiente de la UNLP, Atilio Porta; la rectora de la UCALP, Rita Gajate; y el titular del Observatorio Socio Económico de esa universidad, Rodrigo Martín, expusieron distintos análisis sobre la situación medioambiental, el impacto del desarrollo económico y productivo en el ecosistema y la situación de la pobreza en la región.

Sobre el final, el arzobispo agradeció a los presentes, pidió un aplauso y que lo acompañaran con un “viva la Patria, viva Francisco”.

Al cierre de las exposiciones, el asesor del Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, destacó en rueda de prensa que el homenaje buscó “anteponer el mensaje del amor universal sobre algunas conductas y discursos de odio, un flagelo difícil en nuestro país, sobre todo después de un intento de magnicidio”.

“Se está llamando a la reflexión y a pensar en una sociedad distinta donde el deseo por maximizar un beneficio sea una cuestión secundaria y donde pensemos en tener una patria más justa, más libre y solidaria”, agregó Bianco. (Télam)