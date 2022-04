Escuchá la entrevista con GRUPOLAPROVINCIA.COM con Ariel Archanco.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Ariel Archanco

Como diputados por la octava sección, ¿cómo analiza la realidad de la ciudad de La Plata?

Estamos atravesando momentos complejos. En la ciudad de La Plata vemos que hoy no hay grandes obras transformadoras que generen trabajo. Creemos que ahí hay un gran desafío. Ayer salimos a dar una vuelta por la ciudad y la ciudad de La Plata ha perdido su brillo.

MIRÁ TAMBIÉN Alberto Lugones advirtió que Rosatti no podría asumir sin incumplir el fallo que él mismo dictó

Estamos en un momento en donde la ciudad está opacada, hay un problema muy grande en la recolección de residuos. Hoy a la mañana vimos que hay muchos reclamos porque hay un problema muy grande de nocturnidad.

Todo eso hace un combo que dificulta mejorar la calidad de vida. Hay políticas públicas ausentes por parte del intendente que se necesitan activar y una mayor presencia del Estado municipal.

MIRÁ TAMBIÉN Durañona se mostró en contra de los cambios en el Gabinete y pidió dejar atrás las tensiones en el Frente de Todos

Ariel Archanco, diputado del Frente de Todos.

Cuando se refiere a problemas de nocturnidad, ¿cuáles son?

Desde ruidos molestos, fiestas que duran hasta tarde. No hay un control de la vía pública ni de los comercios. Todo genera zozobra. Tenemos denuncias de la zona de calle 60, de la zona de diagonal 74, de la 51, de la 53. Deberíamos ir hacia un acuerdo de convivencia ciudadano.

El intendente no lo convoca. Hoy la ciudad de La Plata está demacrada. Es necesario ir hacia un punto de acuerdo que permita mejorar la convivencia de todos los platenses.

"Los concejales del intendente legislan para castigar, para multar, todo de manera punitiva"

Nosotros lo venimos trabajando como fuerza de oposición de la ciudad. Los concejales del intendente legislan para castigar, para multar, todo de manera punitiva. Evidentemente eso no alcanza, porque el desmadre en la nocturnidad sigue, las motos siguen, no hay controles vehiculares. Hay que reformular la gestión municipal.

¿Cuáles son las localidades más postergadas de la ciudad de La Plata?

Los barrios han crecido de manera muy desigual, pero aun así es general. Si uno va para la zona oeste, para Romero, para Abasto, para Olmos, mismo San Carlos, hay deficiencias en cuestiones básicas de infraestructura, en asfalto, en pavimento, en zanjeo. Hay problemas con las unidades sanitarias que no cubren la demanda de la localidad.

Después hay zonas que se interpreta que crecieron como puede ser la zona norte, pero también hay zonas rezagadas. Es un caso claro de lo que es una desigualdad en materia de gestión, porque cuando te vas por la Güemes para el fondo, cuando te vas atrás del country de Estudiantes, hay zonas que están realmente abandonadas.

Y hay zonas, caso City Bell, en donde se está perdiendo la fisonomía original del barrio, de la localidad. Quien recorre City Bell va a ver numerosas construcciones tipo dúplex, está cambiando la fisonomía del lugar en función de apuestas inmobiliarias que atentan contra la calidad de vida de vecinos que van a tener problemas para la provisión de agua, van a tener problemas en materia cloacal, en materia de energía eléctrica.

¿Por qué? Porque en terrenos donde había una vivienda, a lo sumo dos, pasa a haber ocho, diez viviendas. Todo esto va a generar serios problemas y eso es también falta de planificación del intendente.

Cuando recorre las calles de la ciudad, ¿la salud y la inseguridad son los principales reclamos o preocupación de los vecinos?

Entre otros, hay una preocupación variada. Estamos trabajando con el Ministerio de Seguridad, con la Subsecretaría de Participación Ciudadana del Ministerio de Seguridad, con Pablo Fernández, haciendo una coordinación por lo menos en cuestiones clave, viendo la inversión que se va a hacer en la ciudad de La Plata.

Ahora, el Ministerio de Seguridad de la Provincia le va a dar 200.000.000 de pesos al intendente para que invierta en patrulleros, en más cámaras. Nosotros le estamos exigiendo al intendente que invierta en los controles de acceso y egreso de la ciudad, que ponga puestos de control, de vigilancia, que ponga cámaras detectoras de patentes. Va a ver una inversión muy grande de la provincia de Buenos Aires.

Después hay otra inversión de 400.000.000 de pesos para refaccionar las comisarías, para dotarlas de patrulleros. Todo esto es inminente. Creo que ya la primera partida de entre 70 y 80.000.000 de pesos se le está girando en estos días. Estamos encima del tema de seguridad. Es necesario que el intendente tenga un plan coordinado con la provincia de Buenos Aires.

En las últimas horas, una familia que caminaba por el Bosque platense se salvó de milagro de un árbol que cayó. Usted en 2021 como concejal presentó un proyecto de código forestal. ¿En qué circunstancias está en la actualidad?

No avanzó. El intendente hace valer su mayoría en el Concejo Deliberante y los proyectos que presenta la oposición los cajonea. Este código que presentamos estamos dispuestos a discutirlo con la Universidad, con las organizaciones de defensa del patrimonio forestal.

Es muy importante el patrimonio forestal, no solamente por los problemas que causa el descuido y deterioro como pasó en el Bosque, sino por la contención de los vientos, la purificación del aire.

"El intendente hace valer su mayoría en el Concejo Deliberante y los proyectos que presenta la oposición los cajonea"

La ciudad de La Plata se caracterizó por tener un patrimonio forestal de avanzada. Esto se ha descuidado y no solamente no cumple las funciones originales para las cuales fueron plantados los arboles sino que tenemos serios riesgos de caída o de rotura para los transeúntes.

Nosotros en la ciudad de La Plata ya lo vimos con las inundaciones, pero también en febrero de hace dos años, hubo vientos que superaron la media normal y también hubo alrededor de mil árboles que se cayeron en la ciudad de La Plata.

El código oportunamente presentado por nosotros fue por eso, porque estamos sometidos a un cambio climático que genera mayores lluvias en lapsos más cortos de tiempo y también vientos más fuertes de los acostumbrados. Hay muchas especies plantadas que no aguantan, más si no tienen el cuidado necesario que lo tiene que brindar la Municipalidad y no lo brinda.

De acuerdo a lo que venimos dialogando, ¿cómo describiría al Gobierno municipal de Julio Garro en una o en dos palabras?

Es un gobierno ausente. Es un gobierno que no le deja nada a los platenses. Ya vamos casi siete años de gobierno y ni hizo ninguna obra trasformadora por la cual se lo pueda recordar. Creo que quien tiene que evaluar las gestiones municipales son las generaciones futuras.

Yo no sé qué elemento tienen las generaciones futuras para evaluar este gobierno que no ha dejado nada transformador para la ciudad. Muy por el contrario, creo que la ciudad de La Plata está perdiendo el brillo que supo tener antaño