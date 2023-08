La provincia de Jujuy fue la jurisdicción del Norte Grande que menos recursos recibió por parte del Estado Nacional durante julio, mes previo a las elecciones PASO en las que su gobernador, Gerardo Morales, integró la lista con Horacio Rodríguez Larreta, una de las fórmulas presidenciales que compitió en la interna de Juntos por el Cambio. Un informe elaborado de manera conjunta por la consultora Politikon Chaco y la Región Norte Grande destacó que el mes pasado Jujuy fue la provincia que recibió menos recursos por parte del estado nacional en concepto de envíos no automáticos (transferencias discrecionales, presupuestarias, de asistencia, y otras). Las cifras muestran que resultó apenas el 5% de lo que recibió La Rioja que lideró la escala. "Los envíos no automáticos de origen nacional (transferencias discrecionales, presupuestarias, de asistencia, y otras) para las provincias del Norte Grande totalizaron en julio $28.349,7 millones, participando del 26,5% del total distribuido y exhibiendo una caída interanual real del 17,3%", señaló el trabajo. A su vez, subrayó que "La Rioja al recibió la mayor porción de estos envíos con $8.498 millones, al tiempo que Jujuy fue la provincia que recibió menos fondos en este mes ($479 millones)". Al analizar la asignación en función de la cantidad de habitantes, el informe muestra que Jujuy recibió fondos por un valor de $600 por habitante, la menor de la región, mientras que La Rioja, con el mayor índice fue beneficiada con $22.095 por habitante. "La asignación per cápita en este nivel comparativo vuelve a mostrar asimetrías en el reparto tanto en el plano nacional como regional, y aún más acentuadas. En el Norte Grande (como también en el total nacional), la mayor asignación de mes la tuvo La Rioja con $22.095 por habitante, mientras que la menor en la región estuvo en Jujuy con $600 por habitante, un valor 37 veces menor que en el caso riojano", destacó el estudio. RP/KDV NA