El pedido de juicio político contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia, una iniciativa impulsada por el presidente Alberto Fernández que cosechó el apoyo de once gobernadores oficialistas, despertó este martes la polémica entre la Casa Rosada y la gobernación de Entre Ríos. "Gustavo Bordet no firmó el comunicado ni va a acompañar la petición contra los miembros de la Corte", subrayaron a Noticias Argentinas desde el entorno del gobernador de Entre Ríos, a pesar de que su nombre figuró en el comunicado oficial que emitió Presidencia. En ese marco, precisaron a NA que el mandatario provincial participó vía Zoom de la reunión que encabezó el Presidente en la Casa Rosada, pero "no acompañara la petición".