La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados decidió hoy volver a citar al fiscal Carlos Stornelli, quien no fue a exponer ante ese cuerpo, bajo la advertencia de hacerlo comparecer por la fuerza pública, en el marco del proceso a la Corte Suprema, mientras un exsenador radical denunció que Mauricio Macri quería una "unidad de encubrimiento" del atentado a la AMIA.

La decisión se adoptó en una extensa reunión de más de siete horas de la comisión que preside la legisladora del Frente de Todos (FdT) Carolina Gaillard, donde expusieron el extitular de la Unidad Especial de Investigación del Atentado a AMIA y exsenador radical Mario Cimadevilla y los letrados Gustavo Naveira, de la secretaria judicial 7, y Sergio Nápoli, de la secretaria 4 de la Corte.

Los testigos declararon en la sexta reunión de la comisión que busca avanzar en la acumulación de pruebas en el proceso de juicio político a los miembros del tribunal Horacio Rosatti, Carlos Rosenkratz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

La comisión seguirá el próximo martes con la exposición de funcionarios de las secretarías de la Corte y luego diagramará los testimonios dividiéndolos de acuerdo a los principales expedientes: la causa del "2x1", la derogación de la ley del Consejo de la Magistratura y la reposición de la anterior derogada en 2006 y la causa por la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires.

La reunión se abrió con el debate sobre la ausencia de Stornelli y los argumentos que expuso el fiscal para desistir de declarar en forma presencial, donde no faltaron los cruces entre el FdT y Juntos por el Cambio (JxC), que defendieron la postura del funcionario judicial.

Stornelli había sido convocado como testigo para que explique los motivos por los que pidió el cierre de la causa que había sido iniciada para investigar los presuntos chats filtrados entre Silvio Robles, estrecho colaborador del presidente del tribunal, Horacio Rosatti, y el ministro de Seguridad porteño en uso de licencia Marcelo D'Alessandro.

Al comenzar la reunión, Gaillard se pronunció a favor de volver a citar al fiscal y advirtió que "si no comparece deberemos iniciar un procedimiento de desafuero para poder traerlo por la fuerza pública".

"Consideramos que Stornelli tiene que venir a declarar de manera presencial. Vamos a volver a citarlo nuevamente", anunció la presidenta de la comisión, al rechazar el planteo del fiscal para declarar por escrito.

El planteo del oficialismo para volver a citar a Stornelli fue votado en la comisión y aprobado por 16 votos contra 14 de JxC.

Stornelli volvió a manifestar su decisión de declarar por escrito y remitió una nueva nota al procurador general interino Eduardo Casal, en la cual dijo que "la inmunidad de concurrencia referida detenta innegable jerarquía legal- de rango superior a un Reglamento Interno-, y que dimana, ni más ni menos, del precepto constitucional establecido en el artículo 120 de la Constitución Nacional, que, sabido es, instituye al Ministerio Público como órgano extrapoder".

El fiscal dijo que "reitero mi disposición a declarar" ante la comisión, pero por escrito. Y advirtió que "cualquier interpretación en contrario, orientada a restarle jerarquía legal a las inmunidades funcionales de las que gozamos los Magistrados del Ministerio Público Fiscal, además de ilegítima, no puede sino ser interpretada como una inaceptable actitud que avasalla la jerarquía constitucional de dicho órgano, como así los preceptos básicos del sistema republicano de gobierno cuyo eje radica en la división de poderes".

También se aprobó remitir a la Justicia la exposición ante la comisión del juez Sebastián Ramos por presunto falso testimonio y la incorporación como testigos de los abogados Marcelo Mazzeo y Juan Manuel Olima, a propuesta del FdT.

En su exposición, Ramos, que brindó testimonio el pasado 23 de febrero ante esa comisión, archivó a instancias de Stornelli una denuncia vinculada a unos chats que involucran a D'Alessandro con Robles, bajo el argumento de que los elementos probatorios incorporados a la denuncia podrían haber sido obtenidos "mediante maniobras organizadas basadas en actividades de inteligencia ilegal".

Por su parte, el diputado del PRO Pablo Tonelli pidió que se desestime el testimonio del juez federal Alejo Ramo Padilla "por haber mentido" en su exposición. Y señaló que "me mencionó varias veces y me atribuyó criterios o procederes manifiestamente falsos, además de que incurrió en algunas inexactitudes que podrían inducir a error a esta comisión".

En el desarrollo de la reunión se produjeron fuertes cruces entre los diputados del oficialismo y de la oposición, que le atribuyó al FdT "un manejo ilegal de la comisión" y aprovechó la audiencia para cuestionar al gobierno nacional por la situación de violencia e inseguridad en Rosario.

El diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López rechazó la actitud de Gaillard de, según dijo, tomarse "la atribución de interpretar el reglamento" para pedir la concurrencia presencial de Stornelli y sostuvo que el fiscal "no se negó a declarar sino que pidió hacerlo por escrito", por lo que, afirmó, "no es un testigo reticente".

Su colega de JxC Silvia Lospennato afirmó que "la ley es superior al reglamento y además el testigo se está ofreciendo a declarar; aquí no hay ninguna violación de su deber de testificar, simplemente está haciendo uso de una prerrogativa".

Esa acusación fue rechazada por el oficialismo y el diputado Rodolfo Tailhade dijo que " "Plantear la no aplicación del reglamento interno de la comisión me parece absolutamente improcedente. Jamás hubo algún cuestionamiento al reglamento hasta que aparece una situación que no le gusta a Juntos por el Cambio".

También rechazó que la comisión realice inteligencia ilegal al afirmar que "el único episodio de inteligencia ilegal que yo conozco en esta Cámara fue protagonizado por la diputada Silvia Lospennato, que es la que nos está acusando de espionaje".

Su colega del FdT Leopoldo Moreau destacó la importancia de la presencia de Stornelli al señalar que "intervino en una causa, en un mes de feria, que estaba referida a una persona que es la mano derecha del presidente de la Corte, y se tendría que haber excusado".

Recordó que tiene "sobre sus espaldas dos procesamientos confirmados en segunda instancia y los recursos de esos procesamientos en este momento están en la Corte".

El primero de los testimonios lo brindó Cimavedilla, quien consideró que en el Consejo de la Magistratura "se eliminó todo tipo de control efectivo en el manejo presupuestario del Consejo".

Cimadevilla concurrió a propuesta de la Coalición Cívica, que tiene un pedido de juicio político contra Lorenzetti e incluso la mayoría de las preguntas fueron realizadas por la diputada Paula Oliveto.

El exsenador señaló que "a mi juicio hoy no hay en el Consejo de la Magistratura el equilibrio que ha proclamado la Constitución en su momento. Además muchas veces no defienden el buen funcionamiento de la justicia, sino sus privilegios".

También cuestionó en duros términos al expresidente Macri y a Garavano al detallar los motivos que originaron su renuncia al cargo de la Unidad AMIA.

Cimavedilla señaló que eran parte querellante en la investigación del encubrimiento del exjuez Juan José Galeano y los exfiscales Eamon Mullen y José Barbaccia y el ex titular de la DAIA Ruben Beraja, y que durante el desarrollo del juicio político "eran hostigados por el Ministerio de Justicia" y que "jamás dio instrucciones al equipo de abogados".

Aseveró que pertenecían "a una unidad de investigación", pero era "una unidad de encubrimiento lo que querían armar el presidente Macri como el exministro Garavano".

"Querían encubrir a algunos amigos de ellos que estaban imputados en la causa", afirmó el exlegislador, quien hizo estas afirmaciones en la comisión y también en declaraciones periodísticas.

En tanto, el secretario Nápoli señaló que "es habitual que los colaboradores de los ministros transmitan las instrucciones de los ministros", al ser consultado si Silvio Robles les había trasladado alguna directiva.

También dijo que no tuvo ninguna participación en la causa de coparticipación porque "nunca pasó por nuestra secretaría".

Por su parte, su colega Naveira fue consultado sobre si tenía vínculo con Robles. Dijo que a "veces el vínculo es con algunos de sus letrados (del presidente del tribunal) o con el señor Silvio Robles y otras veces el propio Rosatti".

Añadió que tienen "un chat de la secretaría por WhatsApp para cuestiones vinculadas con el quehacer de la secretaría".

También consultada su opinión sobre algunos aspectos de las causas que se tramitan en la Corte, Naveira dijo que "yo acá no estoy para opinar como perito ni como profesor: estoy para dar testimonio sobre hechos que haya visto u oído". (Télam)