Jugada de Suárez y Cornejo: el gobernador de Mendoza dijo que el senador debe ser su sucesor Suárez dijo que cree "que Alfredo Cornejo tiene que ser el gobernador que me suceda. Lo he propuesto al equipo puertas adentro, confiado del amplio consenso que su figura genera y, también, lo he propuesto públicamente porque sé del afecto que le brindan las mendocinas y los mendocinos".