La jueza federal de San Martín, Martina Forns, aseguró hoy en la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados que la obra social del Poder Judicial la "dejó abandonada" a ella y su familia cuando "más la necesitaba" por haber contraído coronavirus en el primer año de la pandemia.

La magistrada declaró como testigo ante la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, que lleva adelante el proceso a los jueces del tribunal e investiga las denuncias de irregularidades en la obra social que depende de la Corte.

Al iniciar su testimonio, Forns dijo que "tuve la intención de venir a testificar porque las peores circunstancias de mi vida fueron cuando necesité de la obra social, hacía un año de la pandemia, y me dejó abandonada".

La magistrada sostuvo que "uno se siente muy vulnerable cuando le tocan a su familia" .

Forns contó que contrajo coronavirus en abril del 2021 y cuando su marido necesitó atención médica, primero estuvo internado en Cemic pero luego le pidieron trasladarlo, pero tenía muchas dificultades porque "nadie atendía" en la obra social.

La jueza sostuvo que finalmente fue traslado al Sanatorio Güemes, que no tenía contrato con la Obra Social, pero allí "no sabían si iban a cobrar o no porque no había contacto con la obra social".

Después, intentó comunicarse con el juez de la Corte Juan Carlos Maqueda, a través de sus secretarias, "porque todos sabíamos que era el encargado de la obra social, y era el único que podía hablar con Aldo Tonón", exdirector de la Obra Social, para que pueda realizar alguna gestión para la atención de su marido.

En su testimonio, Forns ofreció dejar los mail que envió en esa oportunidad, en los que confirman que Maqueda estaba a cargo de la obra social.

También señaló que tramitó demandas de empleados del poder judicial, que "padecen la obra social".

Sobre el pedido de juicio político presentado en su contra por hacer lugar a un amparo que suspendió el tarifazo dictado en el Gobierno de Mauricio Macri, Forns recordó que su presentación ante la CIDH "es uno de los puntos que está aquí en la Comisión de Juicio Político".

También recordó que en esa época, en la esquina de su domicilio, pusieron "una bomba en el mismo día" que fue a declarar en el Congreso el exsecretario de Energía, Juan José Aranguren. (Télam)