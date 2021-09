El diputado nacional y precandidato a senador nacional cordobés por una de las cuatro listas de Juntos por el Cambio (JXC) Luis Juez afirmó hoy que su fórmula es "la más fuerte" y que "los votantes lo certificarán en las urnas" en las PASO del próximo domingo.

En el cierre de campaña en el Club Pasteur de Río Cuarto, Juez pidió al electorado "dejar de lado la apatía y no bajar los brazos" y enfatizó: "Hay que ir a votar el domingo".

Añadió que el domingo "no nos debe faltar ni un fiscal, ni un encargado de escuela. Es la única manera de velar por nuestros sueños. Debemos consolidar un triunfo contundente porque el país nos está mirando", dijo en su discurso el jefe del Frente Cívico (FC).

"Necesitamos contagiar a todo el mundo, Necesitamos contagiar a un país cabizbajo con gente que la está pasando muy mal", arengó en su discurso, y añadió que "nuestros hijos se merecen que le demos este ejemplo de lucha de coraje, de perseverancia. Se merecen que sigamos hablando de convicciones, de valores, de cómo construir un país para todos".

MIRÁ TAMBIÉN El gobernador Morales pidió a los jujeños que vayan a votar y lo sigan acompañando

El ex intendente de Córdoba, ex senador y ex embajador macrista en Ecuador estuvo acompañado por los precandidatos a las cámaras baja y alta nacionales, como Rodrigo de Loredo, Carmen Álvarez Rivero, Oscar Agost Carreño, Gabriela Brower de Koning, Laura Rodríguez Machado y Héctor Baldassi.

Córdoba renueva 9 diputados y 3 senadores. JxC competirá en la interna con cuatro listas: 'Juntos por Córdoba, respaldada por Mauricio Macri, que lleva para el Senado al presidente del interbloque de diputados nacionales Mario Negri (UCR) y a la diputada nacional (PRO) Soher El Sukaria. Para la Cámara baja lleva al exministro de Turismo Gustavo Santos (PRO) y a la diputada nacional María Soledad Carrizo (UCR).

La lista 'Cambiando Juntos' para el Senado, que cuenta con el apoyo de la jefa del PRO, Patricia Bullrich, tiene en el primer lugar a Juez, acompañado por Carmen Álvarez (UCR). En la boleta para diputados lleva a De Loredo (UCR), concejal y extitular del Arsat, y a la senadora nacional Laura Rodríguez Machado (PRO).

La tercera lista, Democracia Social, tiene al tope a la exdiputada Griselda Baldata (CC-ARI) y al dirigente radical Sergio Piguillem. Para diputados propone al legislador provincial Dante Rossi (UCR) y a la dirigente Viviana Pomiglio (UCR).

MIRÁ TAMBIÉN Patricia Bullrich respaldó a uno de los precandidatos santafesinos de Juntos por el Cambio

El espacio 'Sumar' impulsa para el Senado al exlegislador provincial Javier Bee Sellares (UCR) y a la académica Paola Campitelli (UCR) y para diputados a la exconcejala Laura Sesma (exsocialista) y al dirigente agropecuario Marco Giraudo (UCR). (Télam)