Luego de que se oficializara la división del bloque del Frente de Todos en el Senado con la intención de ocupar una banca más en el Consejo de la Magistratura, el senador opositor Luis Juez lanzó hoy un fuerte descargo por esta nueva maniobra del kirchnerismo y confesó que "no lo esperaba". "La trampa siempre es condenable. Vos no podés hacer trampa, porque con ella tratás de perjudicar", remarcó el legislador en diálogo con el programa "Esta Mañana", que conduce Pablo Rossi por Radio Rivadavia. Asimismo, agregó que la decisión de dividir el bloque "desnuda la desesperación" de Cristina Kirchner ante el paso del tiempo y "porque sus situaciones procesales no se resuelven". "Desnuda esa necesidad imperiosa que tiene de decidir para que el Consejo de la Magistratura no pueda funcionar", insistió el senador designado por juntos por el Cambio para asumir a la banca del Consejo. Para Juez, la maniobra del oficialismo es "injusta, irracional y corrupta" y atenta contra las instituciones

"Si el problema soy yo, no asumo, pero que no hagan esto", pidió el legislador

En un duro mensaje contra la Vicepresidenta, el senador de Juntos por el Cambio manifestó: "No sirve esto, no se puede ser un bandido las 24 horas, como tampoco se puede ser oficialista y opositor mientras gobiernan"

Asimismo, intentó mostrarse optimista en cuanto a la resolución de la tensión entre las partes y reiteró que denunciará penalmente a Cristina Kirchner y a Sergio Massa. "Esta es una maniobra torpe, estoy como una pava desde anoche cuando me enteré del tema, y me da bronca, pero la vamos a ganar y si ayer estaba dispuesto a denunciarla a ella porque demoraba una definición, te imaginarás lo que vamos a hacer ahora...", advirtió. Y continuó: "La gente la está pasando como el orto y esta gente se está preocupando por sus problemas judiciales. No se puede modificar las cosas conforme a sus necesidades, siempre. Eso se llama capricho". Por último, señaló que Cristina Kirchner instaló "un concepto del terror" a través de lo que "una conducción tóxica", en la que sus funcionarios "le tienen miedo" e insistió en que lo único que le interesa a la vicepresidenta son sus situaciones judiciales

